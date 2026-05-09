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Captan a Emily Álvarez, la hija del Canelo, en concierto de Xavi; ¿hay romance en puerta?

Emily Álvarez goza de su soltería tras el rompimiento con su novio Jaziel Aviléz

Mayo 08, 2026 • 
Alejandro Flores
emily xavi.jpg

Xavi se presentó en Guadalajara

Cortesía

Emily Álvarez disfruta de su soltería al máximo en compañía de sus amigas... y en el concierto de su artista favorito: Xavi.

La hija de Saúl el Canelo Álvarez fue captada entre el público y mostrando un gran entusiasmo al momento de corear y bailar las canciones durante todo el concierto.
En uno de los videos incluso se ve a Xavi que se dirige directamente a ella mientras interpreta el verso más romántico de “Invéntame”.

“Invéntame y dale, como a mí, un beso a él. A ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser”, canta Xavi mientras parece que le dedica el verso a Emily.

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El video fue presentado en el programa “De primera mano”, donde Gustavo Adolfo Infante comentó divertido:

“Xavi tiene que andarse con mucho cuidado porque ¿qué tal que se enoja el papá de Emily?”.

La soltería de Emily Álvarez

Emily tenía, hasta el mes pasado, una relación de noviazgo con Jaziel Aviléz. Fue ella misma la que confirmó la ruptura con un mensaje en el que habló incluso de empoderamiento femenino.
“Estoy siendo la mujer que quiero ser”.

Xavi y Saúl el Canelo Álvarez son incluso amigos, ya que el cantante suele acompañar al boxeador en algunas de sus peleas y eventos públicos. De la misma manera, el Canelo se ha declarado fan de la música del cantante.

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En otra parte del video, también se puede ver a Emily de pie para estar lo más cerca posible del escenario y tomar video de las canciones.

Saúl Canelo Álvarez Emily Cinnamon Álvarez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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