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Armando Hernández pide cuidar la SALUD MENTAL tras accidente de José Ángel Bichir: “Ojalá que aprendamos”

La crisis que sufrió el actor lleva a sus compañeros a reflexionar sobre la salud mental.

Marzo 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Armando Hernández se pronució ante la crisis que enfrenta José Ángel Bichir.

Instagram/Getty Images

“El aprendizaje es entender que la salud mental es importante”.

El incidente que sufrió en días recientes el actor José Ángel Bichir, mismo que generó preocupación entre sus familiares y amigos, también encendió las alertas entre sus colegas. Además, abrió el debate entre los problemas de salud mental.

Fue el pasado viernes 13 de enero cuando, diversos medios de comunicación, daban cuenta de que el hijo de Odiseo Bichir había caído desde el tercer piso del edificio donde reside en la Ciudad de México. Las autoridades revelaron que el histrión, de 38 años, fue hallado con lesiones graves, por lo que fue trasladado a un hospital.

Horas después, la familia del joven emitió un comunicado en el que explicaron que el episodio estuvo relacionado con una profunda crisis de salud mental, tirando por tierra la versión de un posible suicidio.

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Tras darse a conocer la noticia, diversos amigos del medio del espectáculo han mostrado su apoyo y enviando sus mejores deseos para que José Ángel supere esta crisis. Entre ellos, Armando Hernández, quien trabajó con Demián Bichir en la película ‘Fuera del Cielo’.

Hernández reflexionó sobre la importancia de la salud emocional e incluso pidió ver lo ocurrido como una oportunidad de atender el tema.

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“Lamentablemente, de las cosas malas también se puede sacar algo bueno y creo que el aprendizaje es entender que la salud mental es importante”, dijo Armando al diario El Universal.

Hernández externó que mantiene un vínculo cercano con la familia y destacó que, para evitar más situaciones similares, se debe prestar más atención a los seres queridos.

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“Hay que poner atención en el entorno, en la familia y en la gente cercana, porque es una problemática que existe. Ojalá que a partir de esto aprendamos y pongamos atención en ese sentido”, indicó.

El actor José Ángel ya fue dado de alta del Hospital Ruben Leñero y continua con su proceso de recuperación.

Armando Hernández José Ángel Bichir
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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