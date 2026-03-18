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Exnovia de José Ángel Bichir DESTAPA su verdadero estado de salud y hace inesperada revelación

El joven actor fue hospitalizado de emergencia el pasado 13 de marzo.

Marzo 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Luz Edith Rojas, expareja sentimental de José Ángel Bichir, reveló su estado de salud.

YouTube/Instagram

“Agradezco mucho a Dios que José esté bien, porque siempre me lo dice: el amor es la respuesta”.

Tras el accidente que sufrió el actor José Ángel Bichir, el pasado 13 de marzo, luego de caer desde un tercer piso del edificio en donde reside, en la alcaldía Benito Juárez, diversas voces han aportado información sobre su estado de salud.

Después de sufrir varias fracturas en ciertas partes del cuerpo, y ante la información oficial escasa, ahora es Luz Edith Rojas, quien compartió cómo se encuentra su expareja.

TE RECOMENDAMOS: Armando Hernández pide cuidar la SALUD MENTAL tras accidente de José Ángel Bichir: “Ojalá que aprendamos”

Rojas dijo también que “agradezco mucho a Dios que José esté bien, porque siempre me lo dice: el amor es la respuesta”.

Sobre la salud mental de José Ángel, Luz Edith hizo una fuera revelación y explicó que “todos los actores tenemos este acercamiento a deprimirnos muy fácil. Tenemos las emociones muy a flor de piel. Lo importante es que esté bien.

Aunque Luz Edith y Bichir ya no mantienen una relación sentimental, la actriz mostró una cercanía emocional y su testimonio permitió conocer de primera mano la situación del actor.

¿Cuál es el estado de salud de José Ángel Bichir?

Pese a que se ha confirmado que el actor está fuera de peligro, su recuperación continúa. En ocasiones este tipo de caídas suelen implicar periodos prolongados de atención médica y rehabilitación, dependiendo las lesiones.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Cuál es la crisis emocional que provocó la caída de José Ángel Bichir y cuál es su tratamiento médico?

En tanto, se sabe que Bichir sufrió fracturas en nariz, boca, clavícula y talón. También perdió algunos dientes, esto luego del incidente que se produjo a raíz de una crisis emocional tras haber pasado un periodo prolongado sin oportunidades laborales.

José Ángel Bichir Luz Edith Rojas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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