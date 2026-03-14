¿Qué lesiones tiene José Ángel Bichir? Su mamá aclara dudas sobre su estado

"¡Claro que no!”, responde Patricia Pascual cuando se le pregunta si José Ángel Bichir, su hijo, estaba ebrio al momento de caer del tercer piso de un edificio.

La madre del actor salió esta noche del hospital Rubén Leñero luego de permanecer con él desde le mediodía.

Patricia Pascual explicó que es de ella el departamento desde el cual se cayó José Ángel Bichir.

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Pidió que se detengan las especulaciones alrededor de la situación que vivió el actor.

“Hay que decirle a toda la gente que se preocupa por él, que está bien”, dijo Patricia Pascual.

El estado de salud de José Ángel Bichir

Detalló que a causa de la caída, su hijo sufrió algunas lesiones pero ninguna pone en riesgo su vida:

“Tiene fractura de nariz y boca pero él está fuerte y va a estar bien”.

Además de esas lesiones, también sufrió golpes en la clavícula y el talón.

El papá de José Ángel, Odiseo también está en el hospital esperando noticias de la recuperación del actor.

Respecto a las primeras versiones en las que se aseguraba que José Ángel atraviesa por una fuerte crisis emocional y que incluso estaba en terapia y tomando medicamentos (declaraciones que le fueron atribuidas a la propia Patricia Pascual al momento de la caída de Bichir), ella se negó a hablar del tema.

“Eso ya lo hablará él cuando lo quiera hablar. Él es ya un hombre y hablará lo que tenga que decir”.

Lo importante por ahora es que José Ángel Bichir está fuera de peligro.

“Su cuerpo está bien. Fue un accidente”, insistió su madre.

La familia da explicaciones

Esta noche, la familia también publicó un comunicado en el que explicó lo que vivió José Ángel minutos antes de caer.

“Fue un accidente provocado por una crisis de salud tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”, publicó la familia Bichir.

De acuerdo con la explicación de la familia, esta crisis fue la que provocó el accidente del actor, con lo cual se rechaza rotundamente las primeras versiones que apuntaban que había intentado quitarse la vida.