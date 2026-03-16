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José Ángel Bichir ya salió del hospital y dio sus primeras declaraciones tras lanzarse al vacío

El hijo de Odiseo Bichir dijo sentirse todavía muy mareado.

Marzo 16, 2026 • 
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José Ángel Bichir

Getty Images

Odiseo Bichir y Patricia Pascual estuvieron al pendiente de su hijo José Ángel Bichir durante los tres días que estuvo hospitalizado.

Afortunadamente, el actor ya fue dado de alta, luego de que el viernes 13 de marzo, se lanzara al vacío desde una ventana en un tercer nivel, lo que le provocó varias lesiones.

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Al salir del hospital, José Ángel apareció en silla de ruedas, con un cubrebocas y todavía conmocionado. Sin embargo, ante miembros de la prensa dio sus primeras declaraciones:

“Estoy todavía muy mareado, muy somnoliente y todavía no estoy muy consciente”.

“Les agradezco mucho estar presentes. Les agradezco mucho la atención y la preocupación a toda la prensa y todos los medios, por este suceso tan desagradable y tan molesto para mí y para mi familia. Les agradezco mucho” dijo ante las cámaras de ‘Ventaneando’.

“Estoy muy mal, me siento muy mal. No entiendo muy bien qué ha pasado o qué está pasando. Es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó”.

José Ángel dijo que “indiscutiblemente” seguirá en casa con terapia.

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir? Su familia explicó

La familia Bichir emitió un comunicado en el que expone las condiciones en las que sucedió el accidente: "(La fragilidad de la mente) Es una herramienta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo. En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión.

“José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó y en su enfermedad cayó. Fue un accidente provocado por una crisis de salud tan real y tan seria como cualquier emergencia médica":

Patricia Pascual salió del hospital a aclarar que su hijo estaba “bien”, pese al incidente. “Tiene fractura de nariz y boca pero él está fuerte y va a estar bien”.“(Me siento) muy mal, por eso no quiero estar ahora aquí hablando... No me siento en condiciones de habla”.

Por su parte, Odiseo Bichir se mostró conmovido, pero no quiso hablar mucho:

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