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Hugo Mejuto da detalles del ROMANCE que tuvo con Sergio Basañez, aunque él lo niegue y “siga en el clóset”

El productor contó la verdad sobre el tiempo que estuvieron juntos y cómo el actor fue captado con alguien más.

Septiembre 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Hujo Mejuto contó cómo fueron los meses que “salió” con Sergio Basañez.

YouTube

“Al que le ofende decir que salimos es a mí porque yo me sentía especial. Pero no, sí fue verdad, no anduvimos nunca jamás, pero sí salimos mucho”.

El productor del concepto ‘GranDiosas’, Hugo Mejuto, destapó cómo fue su fugaz romance con el actor Sergio Basañez, mismo que lo negó y además comenzó a salir con otro, hecho que cortó su vínculo de forma definitiva.

Fue en una entrevista con Ernesto Hernández, excolaborador de Pati Chapoy y quien ahora tiene su programa ‘Gente bien parada’ en YouTube, donde Mejuto contó cada detalle de su relación con Basañez.

Inicialmente, explicó que al salir con Sergio no buscaba fama. “A mí Sergio Basañez es como Pedrito Pérez… el chiste es que sea mi gusto, que sea feliz”.

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Luego indicó: “Salimos, bien. Me la pasé bien… En una entrevista, si no estuvo padre que dijera que su error nada más fue haber ido a un concierto. Qué incongruente y mentiroso. Si a él le gusta mentir y lo enseñaron a mentir en Azteca o en Televisa, pues él sabrá cómo lleva su carrera”.

El productor musical desveló que utiliza la palabra “salimos”, “por no decir de otra manera” lo que ocurrió con protagonista de ‘Cuando seas mía’.

Y agregó que vivió “tres meses con un hombre soltero, que era yo, igual que él. Nos la pasamos padre, no llegamos a más porque él me puso muy claro y me dijo: ‘tú eres un hombre muy público, muy transparente y está bien. Yo no. Y ya después me di cuenta que fue por otro tipo que le sacó unas fotos y me habló y se disculpó conmigo porque me tacharon a mí de ser el responsable. Y es por eso porque soy público porque ya está saliendo con alguien más. Después salió la verdad”.

Mejuto fue claro al decir que no le afecta que Sergio ‘o haya negado’, es más afirma que ha aprendido a no tomar las cosas de forma personal y le quita el “me” a las cosas que vive. “Le quitó el me, él negó”.

Al tiempo, indicó que sabe bien cuál es su lugar y también que Basañez no admitirá sus preferencias.

“Yo soy el menos importante en su historia de vida. Él tiene un problema de negación o no problema, es de clóset, es muy personal eso, pero él niega por algo o lo oculta por algo, pero miente por algo, es su tema no es le mío, pero yo dueño de mi historia sí puedo decir, como él me dijo mentiroso, tampoco es importante decir ‘saliste tres meses con Sergio Basañez’, no fue con Michael Jackson, una cosa que yo dije ‘ahí sí lo presumo’”.

Sobre cómo resumiría los meses que convivió de forma frecuente con el actor, advirtió:

“En ese momento fue padre, cool. Ya después vi que salió con otro reportero y yo dije ‘ay, qué cosa’. Al que le ofende decir que salimos es a mí porque yo me sentía especial. Pero no, sí fue verdad, no anduvimos nunca jamás, pero sí salimos mucho y fue a un concierto mío porque estábamos saliendo, invité hasta a su mamá y fue, sino cómo lo voy a invitar, ¿por qué fue figura pública? Y en primera fila y todo”.

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Y finalmente, invitó a Hernández a comprobar sus dichos con el cantante Carlos Cuevas, quien presenció lo que vivieron Hugo y Sergio.

“Ahí sí lo vivió Carlos Cuevas, que también luego es chismoso amigo mío, que quiero, lo quiero con todo mi corazón. Pregúntale, él sabe”, concluyó.

Sergio Basáñez Romance
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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