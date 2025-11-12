Fotos y videos de la boda de Javier Derma y Reinaldo Junior: Cassandra Sánchez Navarro atrapó el ramo

Javier Derma y Reinaldo Junior se casaron la noche del 11 de noviembre en una íntima ceremonia a la que asistieron familiares, amigos y muchos famosos.

El experto dermatólogo decidió casarse y Edith Márquez cantó el Ave María durante la ceremonia espiritual.

TVyNovelas tuvo acceso al evento, y vimos que famosos llegaron con sus mejores atuendos al recinto decorado en tonos blanco y morado.

Los novios portaron sobrios trajes negros y la sonrisa fue su mejor accesorio. Tomados de la mano, y tras leer sus votos, unieron sus vidas.

Javier Derma nos dijo en exclusiva: “Nunca es tarde para el amor, y creo que es una demostración de cuando uno es bueno con el universo, pues te manda regalos y me mandó el mío”.

En la boda vimos a Celia Lora, Arath De la Torre con su esposa Susy, Alexis Ayala con su esposa Cinthia Aparicio, Raúl Araiza con su novia, las conductoras Verónica del Castillo y Shanik Berman, así como Liliana Arriaga, quien guardó el traje de ‘La Chupitos’ para lucir espectacular.

También vimos a Karime Pindter y Cassandra Sánchez-Navarro, quien atrapó el ramo que lanzó Reinaldo.

Boda de Javier Derma y Reinaldo Junior Octavio Lazcano

Boda de Javier Derma y Reinaldo Junior Octavio Lazcano

Boda de Javier Derma y Reinaldo Junior Octavio Lazcano

Te compartimos más imágenes del evento:

Boda de Javier Derma y Reinaldo Junior Octavio Lazcano

Boda de Javier Derma y Reinaldo Junior Octavio Lazcano

Boda de Javier Derma y Reinaldo Junior Octavio Lazcano

Boda de Javier Derma y Reinaldo Junior Octavio Lazcano

Boda de Javier Derma y Reinaldo Junior Octavio Lazcano

Boda de Javier Derma y Reinaldo Junior Octavio Lazcano

Famosos enviaron sus mejores deseos a los novios: