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Danna García denuncia que TOMÓ UN UBER y “el conductor estaba viendo p0rn0 mientras me llevaba”

La actriz dio a conocer qué hizo ante el chofer que ni se inmutaba y continuaba observando el contenido para adultos.

Septiembre 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Danna García tuvo que viajar con un Uber que iba viendo contenido para adultos.

Getty Images/Instagram

“Me urge denunciarlo”.

Un desagradable episodio es lo que vivió la actriz Danna García y es que lo que debía ser un viaje breve en taxi que la llevaría a un destino particular, se convirtió en un incomodo suceso que ahora denuncia.

La colombiana contó en sus redes sociales que solicitó la unidad y al llegar a recogerla subió con toda normalidad, sin embargo, de inmediato se percató de que el conductor estaba viendo contenido para adultos en su teléfono sin inmutarse si ella se daba cuenta o no.

“Me urge denunciarlo”, escribió la protagonista de ‘Hermanas, un amor compartido’.

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“Hoy me subí a un coche de Uber y el conductor estaba viendo ‘porno’ mientras me llevaba. Decidí grabarle en video ante mi incredulidad”, explicó García.

Posteriormente, Danna publicó una fotografía del momento y advirtió que el chofer lleva dos teléfonos al lado del volante, uno con las direcciones de las calles que lo llevan al destino, y el otro con la pantalla borrosa a la que Danna le aplicó un filtro para ocultar el contenido delicado.

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Danna García Uber Porno
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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