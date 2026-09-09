Danna García denuncia que TOMÓ UN UBER y “el conductor estaba viendo p0rn0 mientras me llevaba”

“Me urge denunciarlo”.

Un desagradable episodio es lo que vivió la actriz Danna García y es que lo que debía ser un viaje breve en taxi que la llevaría a un destino particular, se convirtió en un incomodo suceso que ahora denuncia.

La colombiana contó en sus redes sociales que solicitó la unidad y al llegar a recogerla subió con toda normalidad, sin embargo, de inmediato se percató de que el conductor estaba viendo contenido para adultos en su teléfono sin inmutarse si ella se daba cuenta o no.

“Me urge denunciarlo”, escribió la protagonista de ‘Hermanas, un amor compartido’.

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“Hoy me subí a un coche de Uber y el conductor estaba viendo ‘porno’ mientras me llevaba. Decidí grabarle en video ante mi incredulidad”, explicó García.

Posteriormente, Danna publicó una fotografía del momento y advirtió que el chofer lleva dos teléfonos al lado del volante, uno con las direcciones de las calles que lo llevan al destino, y el otro con la pantalla borrosa a la que Danna le aplicó un filtro para ocultar el contenido delicado.

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“Preocupa la seguridad de las mujeres que vamos solas ante esta situación”, concluyó la artista sin actualizar hasta el momento si llevó la denuncia a instancias legales.