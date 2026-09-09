Aldo Rendón reaparece en el cumpleaños de Maxine Woodside y destapa: “traigo el hígado MUY INFLAMADO”

“Yo ya me siento mejor, todavía no hay un diagnóstico”.

Desde su salida de ‘La Casa De Los Famosos’, Aldo Rendón se ha mostrado muy activo en sus redes sociales. Lo mismo publica historias apoyando a su equipo ‘La Hienas’ que cuenta si va al médico.

Y aunque el estado de salud del stylist es delicado ha podido salido y llevar su vida con mediana normalidad. De hecho acudió a comer a un restaurante y se encontró con la noticia de que en el lugar de la lado celebraban el cumpleaños de Maxine Woodside.

Rendón aprovechó para felicitar a ‘La Reina de la Radio’ y entre el abrazo y la breve charla le contó cómo se encuentra de salud, motivo por el que abandonó el reality.

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Aldo le dijo a Maxine que antes de su salida llevaba 10 días sintiéndose mal y aunque continuó con actitud positiva, necesitaba atención que ya no podía recibir dentro del reality.

Agregó que el equipo médico le realizó ultrasonidos, pero los resultados hicieron necesarios otros procedimientos. Además, le explicaron que requería de tomografías porque su bazo estaba muy crecido.

Fue entonces cuando el amigo de Galilea Montijo decidió poner un alto a su participación para continuar cuidándose. “Yo ya no podía más”, reconoció.

“Traigo el hígado muy inflamado, y el bazo también y como me da gota, no me pueden dar medicamentos, un desastre”, declaró a Maxine, aunque dijo que actualmente se siente mejor.

La confesión de Aldo preocupó, pues su padecimiento limita las opciones de medicamentos disponibles.

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