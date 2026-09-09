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Aldo Rendón reaparece en el cumpleaños de Maxine Woodside y destapa: “traigo el hígado MUY INFLAMADO”

Aunque no era invitado a la celebración llegó a saludar a la presentador y ahí dio nuevos detalles de su complicado estado de salud.

Septiembre 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Aldo Rendón actualizó su estado de salud y reveló que aún no tiene un diagnóstico.

Instagram

“Yo ya me siento mejor, todavía no hay un diagnóstico”.

Desde su salida de ‘La Casa De Los Famosos’, Aldo Rendón se ha mostrado muy activo en sus redes sociales. Lo mismo publica historias apoyando a su equipo ‘La Hienas’ que cuenta si va al médico.

Y aunque el estado de salud del stylist es delicado ha podido salido y llevar su vida con mediana normalidad. De hecho acudió a comer a un restaurante y se encontró con la noticia de que en el lugar de la lado celebraban el cumpleaños de Maxine Woodside.

Rendón aprovechó para felicitar a ‘La Reina de la Radio’ y entre el abrazo y la breve charla le contó cómo se encuentra de salud, motivo por el que abandonó el reality.

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Aldo le dijo a Maxine que antes de su salida llevaba 10 días sintiéndose mal y aunque continuó con actitud positiva, necesitaba atención que ya no podía recibir dentro del reality.

Agregó que el equipo médico le realizó ultrasonidos, pero los resultados hicieron necesarios otros procedimientos. Además, le explicaron que requería de tomografías porque su bazo estaba muy crecido.

Fue entonces cuando el amigo de Galilea Montijo decidió poner un alto a su participación para continuar cuidándose. “Yo ya no podía más”, reconoció.

“Traigo el hígado muy inflamado, y el bazo también y como me da gota, no me pueden dar medicamentos, un desastre”, declaró a Maxine, aunque dijo que actualmente se siente mejor.

La confesión de Aldo preocupó, pues su padecimiento limita las opciones de medicamentos disponibles.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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“Yo ya me siento mejor, todavía no hay un diagnóstico”, manifestó.

La casa de los famosos 4 Maxine Woodside Aldo Rendón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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