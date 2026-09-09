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Fundación INTERprotección combate la inseguridad alimentaria y lleva alimento a más de 150 mil personas en México

Septiembre 09, 2026 • 
TVyNovelas
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En un esfuerzo por combatir la inseguridad alimentaria en el país, la iniciativa “Juntos Jugamos por México”, impulsada por la Fundación INTERprotección, logró beneficiar a más de 150 mil personas en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

A través de 71 comedores comunitarios, escuelas y bancos de alimentos, se distribuyó una pasta especialmente desarrollada con semolina de trigo y enriquecida con hierro, zinc y ácido fólico. A diferencia de un donativo convencional, esta fórmula buscó elevar directamente el valor nutricional de las comidas que se sirven diariamente en estos espacios.

La logística y distribución simultánea fue posible gracias al trabajo conjunto con organizaciones especializadas en alimentación, entre ellas Fundación CMR, que permitió optimizar los recursos para garantizar la llegada eficiente del alimento a las tres ciudades.

Para dimensionar el alcance del programa, la cantidad de beneficiarios equivale a la capacidad conjunta de los estadios Banorte, Akron y BBVA. Además de la donación, se llevaron a cabo 12 jornadas de voluntariado, apoyando directamente la entrega de los alimentos y fortaleciendo el vínculo con las comunidades atendidas.

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Enriquecimiento de los alimentos como estrategia

La pasta es un alimento universalmente aceptado por niños y adultos, por lo que las organizaciones receptoras coincidieron en que la pasta fortificada representa una solución práctica para preparar alimentos a gran escala, especialmente en programas de alimentación masiva, comedores escolares, hospitales y asistencia humanitaria. Y al mismo tiempo, mejorar el valor nutricional de los menús que ofrecen diariamente.

También destacaron que los comedores comunitarios son espacios que brindan mucho más que alimento: ofrecen acompañamiento, seguridad y un punto de encuentro para miles de familias.

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Un compromiso que va más allá de de entregar alimento

Desde 2021 Fundación INTERprotección ha ido escalando esta iniciativa hacia zonas rurales y periferias urbanas de alta vulnerabilidad con el objetivo de que más familias tengan acceso a alimentos nutritivos, con el fin de consolidar un modelo de colaboración que pueda replicarse junto con nuevos aliados estratégicos cada año.

El compromiso de Fundación INTERprotección es enorme, y va más allá de entregar alimento: busca contribuir a construir un México en el que más personas cuenten con las condiciones para desarrollarse y salir adelante.

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