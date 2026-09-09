Fundación INTERprotección combate la inseguridad alimentaria y lleva alimento a más de 150 mil personas en México

En un esfuerzo por combatir la inseguridad alimentaria en el país, la iniciativa “Juntos Jugamos por México”, impulsada por la Fundación INTERprotección, logró beneficiar a más de 150 mil personas en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

A través de 71 comedores comunitarios, escuelas y bancos de alimentos, se distribuyó una pasta especialmente desarrollada con semolina de trigo y enriquecida con hierro, zinc y ácido fólico. A diferencia de un donativo convencional, esta fórmula buscó elevar directamente el valor nutricional de las comidas que se sirven diariamente en estos espacios.

La logística y distribución simultánea fue posible gracias al trabajo conjunto con organizaciones especializadas en alimentación, entre ellas Fundación CMR, que permitió optimizar los recursos para garantizar la llegada eficiente del alimento a las tres ciudades.

Para dimensionar el alcance del programa, la cantidad de beneficiarios equivale a la capacidad conjunta de los estadios Banorte, Akron y BBVA. Además de la donación, se llevaron a cabo 12 jornadas de voluntariado, apoyando directamente la entrega de los alimentos y fortaleciendo el vínculo con las comunidades atendidas.

Enriquecimiento de los alimentos como estrategia

La pasta es un alimento universalmente aceptado por niños y adultos, por lo que las organizaciones receptoras coincidieron en que la pasta fortificada representa una solución práctica para preparar alimentos a gran escala, especialmente en programas de alimentación masiva, comedores escolares, hospitales y asistencia humanitaria. Y al mismo tiempo, mejorar el valor nutricional de los menús que ofrecen diariamente.

También destacaron que los comedores comunitarios son espacios que brindan mucho más que alimento: ofrecen acompañamiento, seguridad y un punto de encuentro para miles de familias.

Un compromiso que va más allá de de entregar alimento

Desde 2021 Fundación INTERprotección ha ido escalando esta iniciativa hacia zonas rurales y periferias urbanas de alta vulnerabilidad con el objetivo de que más familias tengan acceso a alimentos nutritivos, con el fin de consolidar un modelo de colaboración que pueda replicarse junto con nuevos aliados estratégicos cada año.

El compromiso de Fundación INTERprotección es enorme, y va más allá de entregar alimento: busca contribuir a construir un México en el que más personas cuenten con las condiciones para desarrollarse y salir adelante.