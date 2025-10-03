La hija de Mónica Garza tuvo boda gótica con cráneos, cuervos y vestido blanco

“Por cierto, me casé con el amor de mi vida”.

La hija de la periodista Mónica Garza, conocida como ‘Matilda la muerta’, contrajo matrimonio y fiel a su estilo estuvo rodeada de cráneos, cuervos, y calaveras, aunque su vestido sí fue en tono blanco.

Matilda, quien es tatuadora y podcaster, compartió a través de sus redes sociales que “por cierto, me casé con el amor de mi vida y nunca subí nada al respecto”, dejando en el aire ni cuándo ni cómo se realizó su enlace nupcial. Sin embargo, la despedida de soltera se llevó a cabo en los primeros días de agosto.

La joven hija de la exconductora de ‘Ventaneando’ unió su vida a la del bajista Ricci Macciavelo, músico que se especializa en el New Wave, que se trata de rock con influencias de punk.

Para el día de su boda, Matilda combinó su esencia gótica con un vestido blanco, sencillo y elegante, de la diseñadora de modas estadounidense Vera Wang. Y su esposo Ricci, eligió un traje en color negro, donde destacó en la solapa de su saco un cráneo con una rosa roja como boutonnière que hacía juego con el tocado de la novia.

Los anillos de bodas fueron confeccionados por expertos de escultura, pintura, máscaras e intervención y el ramo que lució entre sus manos era una mezcla de rosas negras y blancas.

Además, como cereza de pastel, Matilda usó el anillo de zafiro de su abuela en el dedo medio de la mano derecha. Cabe mencionar que la novia debe usar un objeto prestado y azul como símbolo de buena suerte y felicidad para la nueva pareja.

Matilda ha compartido muy poco sobre su relación con su ahora esposo, sin embargo, en los momentos en los que habla de él destaca el apoyo que le brinda en sus proyectos.

“Gracias a mi prometido. Él me ha echado porras desde el inicio, el ha estado en todas mis crisis y momentos de duda (que han sido varios). Y sobre todo, bajo ninguna circunstancia me ha permitido tirar la toalla, y me ha hecho ver razón en mis momentos más desesperados”, escribió Matilda al agradecer por el nacimiento de su podcast ‘Muerte Curiosa’ en 2024.

Matilda siempre ha llamado la atención por su gran parecido con Mónica, su mamá, pero también por sus gustos góticos y oscuros a los que les imprime su estilo.

La dark artist, como también se le conoce, es hija de la exconductora de ‘Con un nudo en la garganta’ e ‘Historias Engarzadas’ y del productor de televisión Pedro Ávila, quienes se divorciaron en 1998.

