Tristán, hijo de Yahir, incursiona en la música y le manda un mensaje desolador a su padre: esto fue lo que dijo

Tristán Othon Fierros, hijo del reconocido cantante mexicano Yahir, ha dado un paso importante en su vida: ha decidido incursionar en la música. Sin embargo, este nuevo camino viene acompañado de un mensaje desolador para su padre.

Tristán llanza mensaje para su padre

Tristán ha tenido una vida llena de altibajos. Desde una temprana edad, luchó contra las adicciones, lo que causó tensiones en su relación con su padre. A pesar de los intentos de Yahir por ayudar a su hijo, él decidió alejarse.

Después de varios años de lucha, Tristán parece haber encontrado un nuevo propósito en la música. En una reciente entrevista para un programa habló sobre que le gustaría que su padre escuchara su nueva canción.

Asimismo, el joven envió un mensaje a su padre: “Te amo, siempre estoy aquí pensando en ti, me acuerdo de cuando eramos morrillos, tanto tú como yo porque tú creciste conmigo canijo. Me hubiera gustado mucho pasar mas tiempo contigo y en un futuro espero componer una canción contigo pa”.

Este mensaje ha causado una gran conmoción entre los fans de Yahir, quienes han expresado su preocupación por el bienestar de Tristán. A pesar de su aspecto desmejorado, el joven parece estar decidido a seguir adelante y a hacerse un nombre en la industria de la música.

Yahir y su hijo estuvieron distanciados

Hace tiempo, se dio a conocer que Yahir estaba otra vez alejado de su hijo, quien estuvo en el ojo del huracán por estar relacionado con el consumo de sustancias ilícitas.

“La verdad, no sé ahorita cómo y dónde ande... Lo que pasa es que como que de repente sí estamos en comunicación, pero otra veces no. Él trae sus proyectos y yo los míos; no nos hemos visto mucho”, dijo el exintegrante de ‘La Academia’.

Sin embargo, Tristán hace unos días compartió que ya se alejó del mundo de las adicciones y que comenzará rehaciendo su vida en la música.