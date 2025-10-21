Yahir revela que su hijo Tristan lleva un buen tiempo en sobriedad: “Ha sido una relación dura”

“Ha sido una relación dura, una relación muy difícil, pero gracias a Dios cuando está sobriedad tenemos una comunicación bien linda”.

El cantante Yahir siempre ha hablado con sinceridad sobre la relación que mantiene con su hijo mayor Tristan, quien por largos periodos ha enfrentado adversidades por su consumo de sustancias.

Fue hace unos días que el sonorense compartió una fotografía con su primogénito, indicando que juntos, además de una reconciliación, se embarcaron en un proyecto relacionado con las carreras de autos, afición que comparten desde que Tristan era niño.

Padre e hijo parecen en el Autódromo de Hermosillo junto a un llamativo Camaro en color amarillo.

Yahir suele mantener en recrecía las complicaciones que han enfrentado su hijo, sin embargo, en 2024 habló con los medios de comunicación y reveló que “sí, hablamos mucho, platicamos. Estamos el uno para el otro, gracias a Dios. Él también está echándole todos los kilos a la vida. Es un chamaco brillante con un carisma, de verdad, único”, dijo.

Y añadió que “me encantó verlo y me encantó saber que le va a echar todos los kilos a la producción musical, que es en lo que está ahorita super enfocado. Así que le deseo todo lo mejor, y cuenta conmigo”, expresó Yahir.

Sin embargo, en días recientes ofreció una charla al empresario y músico Nayo Escobar, a quien le abrió su corazón y le confesó cómo es la relación con Tristan y cómo considera que es su vínculo.

Yahir con un rostro de serenidad y paz expresó que ha hecho todo por su hijo.

“No le he faltado nunca, nunca, lo puedo decir abiertamente. Yo he estado con Tristan y él ha estado conmigo en momentos bien duros, bien difíciles, y hay como todo. Ha habido distanciamientos pero por temas de una enfermedad que ha sido muy ruda y muy fuerte”, mencionó Yahir abriendo el tema de las drogas que han llevado al joven a enfrentar momentos sumamente complejos.

En la conversación, Yahir fue cuestionado sobre su relación con su hijo y con su padre. La pregunta expresa que le hizo Nayo fue si cree que lleva la misma relación con su papá que con su hijo.

El músico dijo que la relación “la tuvimos, pero no, ya no. Ya no, pero te voy a decir una cosa, le hacemos la lucha. Y eso se me hace bien chido. Ya no, pero le hacemos la lucha. Sí la tuvimos y ha sido una relación dura, una relación muy difícil, pero gracias a Dios, mi hijo cuando está en esos momentos de sobriedad como en este momento que tiene un ratote… tenemos una comunicación bien linda de te amos y te quieros, abrazos y vernos”, abundó el exacadémico.

Expresó también que la navidad pasada estuvieron juntos y que eso “ha sido de los momentos más especiales y más hermosos de mi vida, volverlo a tener conmigo”.

Finalmente, el cantante aseguró que está consciente del todo el trabajo que ha realizado su hijo a nivel personal y profesional para superarse, por lo cual comentó que seguirá apoyándolo. “Me enteré de muchas cosas que él ha estado haciendo, tanto de trabajo como en lo personal. Él, a base de esfuerzo y de cosas duras que vivió, de vivencias, decidió ponerle un fin a esto”, dijo.