Suscríbete
Famosos

Hijo de Paulina Rubio testificará ante jueza tras sufrir ANSIEDAD y frustración; así decidirán su custodia

Analizarán el clima familiar lleno de tensiones y emociones encontradas.

Enero 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Paulina-Rubio-Colate.jpg

El hijo de Paulina Rubio y ‘Colate’ expresará cómo vive con sus padres.

Instagram

La artista enfrenta “dificultades para comunicarse con su hijo y el uso de tácticas disciplinarias inadecuadas”.

Andrea Nicolás, de quince años, hijo de la cantante Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, tendrá la oportunidad de expresar con quien de sus padres desea vivir, esto luego de enfrentar crisis de ansiedad y frustración.

Una jueza le otorgó la posibilidad de expresar directamente su sentir, hecho que marcará un momento decisivo en la batalla por su custodia, misma que se libra desde hace más de una década en la Corte Familiar de Miami.

El menor comparecerá ante la jueza Marlene Fernández Carabetzos, quien deberá tomar una decisión para resolver el caso que podría definir con quién vivirá el adolescente.

Cabe señalar que este tipo de litigios es poco frecuente, sin embargo el tribunal busca conocer la perspectiva de Andrea Nicolás, y cómo se desarrolla el acuerdo al que finalmente llegaron Paulina y ‘Colate’ para permitir que su hijo declare en audiencia.

TE RECOMENDAMOS: Vica Andrade revela que a Memo del Bosque le dijeron que le QUEDABAN tres meses de vida: “aguantó demasiado”

El expediente judicial, elaborado por la guardiana legal del menor, enfatiza en detalles significativos sobre el entorno familiar, particularmente el que Andrea ha crecido en un ambiente lleno de ansiedad, frustración y desgaste emocional.

Amber Glaser, la guardiana de Andrea Nicolás, describe su entorno como negativo, además de que la artista enfrenta “dificultades para comunicarse con su hijo y el uso de tácticas disciplinarias inadecuadas”, se lee en el documento.

Uno de los aspectos más delicados del caso recoge las denuncias del adolescente sobre supuestos altercados físicos con su madre. Este señalamiento ha servido como principal argumento de ‘Colate’ para exigir que se estudie a profundidad el régimen de custodia.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

Ante dichas acusaciones, los abogados de Rubio sostienen que se trata de una “manipulación emocional” y han puesto en duda la veracidad de los hechos.

Tras valorar el informe presentado y los argumentos de ambas partes, la jueza programó una audiencia para escuchar el testimonio directo de Andrea Nicolás.

Fuentes judiciales en Miami informaron que la responsable de trasladar a Andrea Nicolás para su comparecencia será Amber Glaser, quien se ocupará de que el proceso respete no sólo las disposiciones legales, sino también el bienestar emocional del adolescente.

NO TE VAYAS SIN LEER: Nodal y Ángela Aguilar no quieren tener hijos; y Pepe Aguilar sabe por qué

Cabe recordar que desde que nació el hijo de Paulina y Nicolás, el 14 de noviembre de 2010, en Miami, ha estado en el ojo público debido a la fama de sus padres.

Andrea ha vivido entre Miami y España, conviviendo con ambos progenitores y sus familiares.

COLATE Paulina Rubio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
andrealegarretaluiscarlosorigel.jpg
Famosos
Luis Carlos Origel habla de su noviazgo con Andrea Legarreta
Enero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
angela aguilar cristian nodal pepe aguilar.jpg
Famosos
Nodal y Ángela Aguilar no quieren tener hijos; y Pepe Aguilar sabe por qué
Enero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente (5).jpg
Famosos
¿Cristiano Ronaldo viene a jugar contra México? Mhoni Vidente tiene una mala noticia para la selección
Enero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
humberto-zurita-portaa.jpg
Famosos
Pasado alcanza a Humberto Zurita: En 1984 enfrentó explosivas críticas por su carácter y se repite en 2026
Enero 28, 2026
 · 
Nayib Canaán
sebastian poza (1).jpg
Telenovelas
Así luce el hijo de Jorge Poza y Mayrín Villanueva en su nueva telenovela
Sebastián Poza participa en “Hermanas, un amor compartido”, que se estrena el 2 de febrero
Enero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
salvador zerbonmi hermano.jpg
Famosos
Salvador Zerboni revela que su hermano murió trágicamente y por primera vez llora por él
El actor se desahogó durante seis minutos y narró cómo era su hermano Alejandro
Enero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade veronica castro.jpg
Famosos
¿Verónica Castro se cayó o no de la elefanta en Big Brother? Yolanda Andrade revela lo que sabe
La actriz siempre ha asegurado: “la elefanta se volvió loca y yo salí volando por los aires”
Enero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Murte-Tranzas.jpg
Famosos
Despiden con triste mensaje a integrante de ‘Tranzas’; MUERE tras terrible accidente en su casa
El baterista, conocido como ‘Yoyó’ Ponce tenía 55 años.
Enero 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez