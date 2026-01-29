Hijo de Paulina Rubio testificará ante jueza tras sufrir ANSIEDAD y frustración; así decidirán su custodia

La artista enfrenta “dificultades para comunicarse con su hijo y el uso de tácticas disciplinarias inadecuadas”.

Andrea Nicolás, de quince años, hijo de la cantante Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, tendrá la oportunidad de expresar con quien de sus padres desea vivir, esto luego de enfrentar crisis de ansiedad y frustración.

Una jueza le otorgó la posibilidad de expresar directamente su sentir, hecho que marcará un momento decisivo en la batalla por su custodia, misma que se libra desde hace más de una década en la Corte Familiar de Miami.

El menor comparecerá ante la jueza Marlene Fernández Carabetzos, quien deberá tomar una decisión para resolver el caso que podría definir con quién vivirá el adolescente.

Cabe señalar que este tipo de litigios es poco frecuente, sin embargo el tribunal busca conocer la perspectiva de Andrea Nicolás, y cómo se desarrolla el acuerdo al que finalmente llegaron Paulina y ‘Colate’ para permitir que su hijo declare en audiencia.

El expediente judicial, elaborado por la guardiana legal del menor, enfatiza en detalles significativos sobre el entorno familiar, particularmente el que Andrea ha crecido en un ambiente lleno de ansiedad, frustración y desgaste emocional.

Amber Glaser, la guardiana de Andrea Nicolás, describe su entorno como negativo, además de que la artista enfrenta “dificultades para comunicarse con su hijo y el uso de tácticas disciplinarias inadecuadas”, se lee en el documento.

Uno de los aspectos más delicados del caso recoge las denuncias del adolescente sobre supuestos altercados físicos con su madre. Este señalamiento ha servido como principal argumento de ‘Colate’ para exigir que se estudie a profundidad el régimen de custodia.

Ante dichas acusaciones, los abogados de Rubio sostienen que se trata de una “manipulación emocional” y han puesto en duda la veracidad de los hechos.

Tras valorar el informe presentado y los argumentos de ambas partes, la jueza programó una audiencia para escuchar el testimonio directo de Andrea Nicolás.

Fuentes judiciales en Miami informaron que la responsable de trasladar a Andrea Nicolás para su comparecencia será Amber Glaser, quien se ocupará de que el proceso respete no sólo las disposiciones legales, sino también el bienestar emocional del adolescente.

Cabe recordar que desde que nació el hijo de Paulina y Nicolás, el 14 de noviembre de 2010, en Miami, ha estado en el ojo público debido a la fama de sus padres.

Andrea ha vivido entre Miami y España, conviviendo con ambos progenitores y sus familiares.

