Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa

La cantante Paulina Rubio puso punto final a su vida en la Mansión ‘Ananda’, ubicada en Miami Beach. La propiedad, diseñada por Ricardo Bofill Levi, se volvió emblemática por su significado personal y profesional en la trayectoria de la cantante.

Tras especulaciones y rumores sobre la venta de la casa, finalmente se confirmó que fue vendida en una cifra espectacular que alcanza los 16,8 millones de dólares, es decir, unos 300 millones de pesos mexicanos, según divulgó el programa ‘Ventaneando’.

La propiedad, localizada en el número 20 de West Di Lido Drive y registrada a nombre de P Blond Studios Music in Art LLC, pasó a manos de Tidal Property Group, una empresa de Delaware asociada con inversores inmobiliarios de Nueva York, según confirmó el programa de espectáculos.

Antes de poder concretar la venta, ‘La Chica Dorada’ saldó en su totalidad las deudas que había adquirido con la vivienda, lo que permitió que la entrega se efectuara sin contratiempos.

La emisión de TV Azteca detalló que los conflictos legales por la custodia y los acuerdos de convivencia de sus hijos, Andrea Nicolás y Eros, impactaron de manera directa en la situación financiera de la cantante, quien en varias ocasiones tuvo que hipotecar la casa y enfrentó dificultades para solventar los pagos.

¿Cuándo compró la casa Paulina Rubio?

La adquisición se remonta a 1996 y el monto de compra fue de 529 mil dólares, según la documentación a la que accedió ‘Ventaneando’. En aquel momento, la gestión estuvo a cargo de una sociedad administrada por Paulina y su mamá, Susana Dosamantes, quien murió en 2022.

La construcción del inmueble finalizó en 2004 sobre un espacio de casi 353 metros cuadrados e incluyó cuatro recamaras, cuatro baños y muelle privado.

Más allá de su valor inmobiliario, la residencia tiene un peso simbólico para la intérprete de ‘Ni una sola palabra’, pues además de haber sido diseñada por su antigua pareja, Ricardo Bofill, guarda recuerdos familiares, aunque también episodios de tensión junto a sus exparejas Nicolás Vallejo-Nágera y Gerardo Bazúa, padres de sus hijos.

‘Ananda’ significa “felicidad” en sánscrito y también fue el título del octavo álbum de estudio de Paulina Rubio, de 2006.

Ese disco le abrió puertas en los países escandinavos y le valió una invitación a actuar en el concierto de los Premios Nobel de ese año, donde compartió escenario con figuras como Rihanna y Sharon Stone.

¿Dónde vive actualmente Paulina Rubio?

La cantante y sus hijos ahora residen en otro domicilio en Miami Beach. La nueva vivienda es más modesta, según ‘Ventaneando’.