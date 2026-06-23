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Hijo de Liam Payne se convierte en su ÚNICO HEREDERO; a sus 9 años ya puede disponer de 29 millones de dólares

El cantante, quien cayó desde un balcón en un hotel de Argentina, tuvo a su único hijo en 2017.

Junio 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Liam Payne

Liam Payne

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Bear Grey Payne, de 9 años, es el hijo del exOne Direction Liam Payne, y está robando el foco público al convertirse en el único heredero del patrimonio del cantante.

Medios locales recogen que el niño, cuya madre es la también cantante británica Cheryl Cole, recibirá una fortuna de 29 millones de dólares.

En tanto, se sabe que de la cuantiosa herencia sólo podría acceder a una parte ya que el resto se mantendrá en un fideicomiso hasta que cumpla 18 años.

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Payne, quien perdió la vida el 16 de octubre a los 31 años tras caer de un balcón de un hotel en Argentina, tuvo a su primer y único hijo con Cheryl. En mayo de 2025, ella fue nombrada administradora del patrimonio de Liam, siete meses después de que éste fallecida sin dejar testamento.

Según documentos judiciales, se nombró a su expareja y al abogado Richard Mark Bray como administradores de su patrimonio.

En aquel momento, los papeles indicaban que el valor bruto del patrimonio de Payne en el Reino Unido ascendía a 38 millones de dólares, y el valor neto a unos 32,2 millones.

Generalmente, el patrimonio de una persona fallecida en el Reino Unido se adjudica a su cónyuge legítimo o, si no estaba casada, a su pariente consanguíneo más cercano.

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La BBC informa que Cheryl, de 42 años, y Bray “administrarán el dinero, pero actualmente tienen una autoridad limitada y no pueden distribuirlo”. También se advierte señaló que, si una persona en el Reino Unido fallece sin testamento, sus hijos suelen heredar el patrimonio a falta de esposo, esposa o pareja de hecho.

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La expareja dio la bienvenida a su hijo el 22 de marzo de 2017. Payne y Cheryl anunciaron el nacimiento de su primogénito pocos días después de su llegada con una foto en la que Payne sostenía al pequeño en brazos.

“Estoy increíblemente feliz de dar la bienvenida al mundo a nuestro nuevo hijo; es un momento que jamás olvidaré y mi recuerdo favorito hasta la fecha”, escribió Payne. “Siento una admiración absoluta por su increíble madre y por cómo ha afrontado todo este proceso; realmente ha hecho realidad mis sueños”.

Liam Payne
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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