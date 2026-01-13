Suscríbete
Famosos

Shanik Berman se hospeda en la habitación desde donde se SUICIDÓ Liam Payne: “Cayó desde este balcón”

La comunicadora asegura que por casualidad le tocó la misma habitación desde donde se lanzó el músico británico.

Enero 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Shanik-Berman.jpg

Shanik Berman pidió una buena vista en el hotel y le dieron la habitación del ‘One Direction’.

Instagram

“Este es mi balcón, desde donde cayó Liam, ahí está la alberca”.

Shanik Berman, fiel a su estilo desenfadado, volvió a colocarse en el centro de la conversación, esto por un video que muchos usuarios en redes sociales catalogaron como fuera de lugar.

La periodista explico que viajó a Buenos Aires, Argentina, para acompañar a su hija Karla a un viaje de negocios, sin embargo, no sabía lo que le esperaba.

“Porque no hay casualidades, hay causalidades. Por que, exacto, yo que vengo a acompañar a Karlita a un viaje de trabajo de ella. Nos pusieron en este hotel y yo llegué y le dije: ‘ay, ponme una bonita vista’. Y me dijo: ‘el hotel está totalmente lleno, sólo queda una habitación’. Y me dieron la del niño. La 310”, dijo Shanik.

Se refería a la habitación 310 del hotel Casa Sur, desde donde el cantante británico Liam Payne decidió terminar con su vida el pasado 14 de octubre de 2024.

“Ahí está la alberca. Este es mi balcón, desde donde cayó Liam, ahí está la alberca, yo no sé dónde cayó realmente, pero cayó desde este balcón”, expresó Berman.

Incluso reconoció que pidió una buena vista sin saber que se trataba del cuarto relacionado con la muerte del exintegrante de ‘One Direction’.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí, pues Shanik también mostró el memorial improvisado que fanáticos del músico colocaron en el frente del edificio ubicado en Palermo.

“Fuera del hotel donde me estoy hospedando está este homenaje de Liam Payne… se sienten todavía las emociones de todas las fans que vienen, le dejan cosas y se toman fotos”, narró Berman.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer y le reclamaron a Shanik con comentarios como “yo la menos imprudente”, “Ay, Shanik, ´vete tú y regrésame a Liam’ y “es tan fumable que ya ni la fuman”.

Otros usuarios fueron todavía más irónicos: “A ella nadie le va a contar, ella en el lugar de los hechos” y “Lo etiquetaba”, en referencia al tono con el que narró los hechos.

Shanik Berman Liam Payne One Direction
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Alicia-Villarreal-hermana.jpg
Famosos
Hermana de Alicia Villarreal ya no es su manager; señalan que Cibad Hernández la ha ALEJADO de su familia
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Odalys-Ramírez-vestido-novia.jpg
Famosos
¿Cuánto costó el lujoso vestido de novia de Odalys Ramírez para su boda con Patricio Borghetti?
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mario-Cid-Mara-Escalante (1).jpg
Famosos
Murió el primer actor Mario Cid, padre de la comediante Mara Escalante
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade-Chávez.jpg
Famosos
Julio César Chávez sepulta rumores sobre Yolanda Andrade y aparecen juntos: “Está más cuerda y sana que yo”
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Isabel-Veloso.jpg
Viral
Influencer deja huérfano a su bebé y le escribe DESGARRADORA carta para pedirle perdón
La joven de 19 años perdió una dura batalla contra un feroz cáncer que le arrebató el seguir cuidando a su hijo.
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
marina-diego.jpg
Hollywood
Critican a Marina de Tavira por llegar “fachosa” a los Golden Globes 2026 con su novio Diego Luna
La actriz nominada al Oscar llegó así a la premiación...
Enero 12, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Streamer-baleado (1).jpg
Viral
Atacan a BALAZOS a famoso creador de contenido mientras transmitía en vivo; un rayo láser le apuntaba
El influencer y dos amigos viajaban en auto mientras hacían un en vivo cuando fueron baleados.
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Luis-Felipe-Tovar.jpg
Famosos
Luis Felipe Tovar casi se queda sin camioneta por dar entrevista y protagoniza ENCONTRONAZO con la policía
El actor platicaba con la prensa cuando agentes viales se acercaron a su vehículo para intentar llevárselo.
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez