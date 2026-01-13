Shanik Berman se hospeda en la habitación desde donde se SUICIDÓ Liam Payne: “Cayó desde este balcón”

“Este es mi balcón, desde donde cayó Liam, ahí está la alberca”.

Shanik Berman, fiel a su estilo desenfadado, volvió a colocarse en el centro de la conversación, esto por un video que muchos usuarios en redes sociales catalogaron como fuera de lugar.

La periodista explico que viajó a Buenos Aires, Argentina, para acompañar a su hija Karla a un viaje de negocios, sin embargo, no sabía lo que le esperaba.

“Porque no hay casualidades, hay causalidades. Por que, exacto, yo que vengo a acompañar a Karlita a un viaje de trabajo de ella. Nos pusieron en este hotel y yo llegué y le dije: ‘ay, ponme una bonita vista’. Y me dijo: ‘el hotel está totalmente lleno, sólo queda una habitación’. Y me dieron la del niño. La 310”, dijo Shanik.

Se refería a la habitación 310 del hotel Casa Sur, desde donde el cantante británico Liam Payne decidió terminar con su vida el pasado 14 de octubre de 2024.

“Ahí está la alberca. Este es mi balcón, desde donde cayó Liam, ahí está la alberca, yo no sé dónde cayó realmente, pero cayó desde este balcón”, expresó Berman.

Incluso reconoció que pidió una buena vista sin saber que se trataba del cuarto relacionado con la muerte del exintegrante de ‘One Direction’.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí, pues Shanik también mostró el memorial improvisado que fanáticos del músico colocaron en el frente del edificio ubicado en Palermo.

“Fuera del hotel donde me estoy hospedando está este homenaje de Liam Payne… se sienten todavía las emociones de todas las fans que vienen, le dejan cosas y se toman fotos”, narró Berman.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer y le reclamaron a Shanik con comentarios como “yo la menos imprudente”, “Ay, Shanik, ´vete tú y regrésame a Liam’ y “es tan fumable que ya ni la fuman”.

Otros usuarios fueron todavía más irónicos: “A ella nadie le va a contar, ella en el lugar de los hechos” y “Lo etiquetaba”, en referencia al tono con el que narró los hechos.