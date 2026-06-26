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Hija no reconocida de Leonardo García destapa: “Me hubiera gustado NO TENER SU SANGRE”

La joven actriz de 24 años dijo no estar interesada en buscar a su padre.

Junio 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Nicole Curiel dice que no le interesa tener una relación con su padre, Leonardo García.

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“Para mí mi papá es mi mamá y creo que al final de todo cada quien está donde debe de estar”.

Nicole Curiel es tajante al afirmar que no está interesada en buscar a su padre, Leonardo García, y desearía no llevar su sangre.

Aunque sus dichos son pasados, se han vuelto tendencia a cinco meses del fallecimiento de su abuelo, don Andrés García.

La joven de 24 años y que participó en el reality ‘Top Chef’ había dicho en entrevistas que: “para mí mi papá es mi mamá y creo que al final de todo cada quien está donde debe de estar”.

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Y es que la relación de Nicole con su padre ha sido prácticamente inexistente y Nicole ha sido firme en decir que no tiene interés en buscar a Leonardo ni en establecer una relación con él.

Curiel, quien ha participado en proyectos como ‘Si nos dejan’, ‘El Maleficio’ y la serie ‘Reliquias Oscuras’, afirma que fue muy doloroso que quisiera pedirle una prueba de ADN de nuevo y desde entonces decidió que no quería tenerlo cerca de su vida.

“Es muy cansado volver a lo mismo. No soy ratón de laboratorio. Me hubiera gustado no tener su sangre. Es algo fuerte, por cierto”.
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Nicole ha expresado que su madre, Carla Curiel, nunca puso a Leonardo como un villano en su vida y siempre le explicó las razones por las cuales él no estaba presente.

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La joven actriz nació el 24 de septiembre de 2010 en la Ciudad de México y sería hija de Leonardo y Carla Curiel, quienes sostuvieron una relación en el pasado.

Leonardo García hija no reconocida
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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