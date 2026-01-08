Leonardo García le pide matrimonio a su novia en Guatemala… tras rumores de una ETAPA DE REHABILITACIÓN

El hijo del desaparecido Andrés García, Leonardo, sorprendió al mundo del espectáculo al proponerle matrimonio a su novia, la doctora Flaminia Villagrán, durante unas vacaciones en Guatemala.

La pedida de mano de la pareja, que Leonardo planeó con discreción, según diversos medios de comunicación, selló la relación que habría atravesado por momentos complejos en los últimos años.

En septiembre de 2024, rumores apuntaban a que Flaminia le había dejado claras sus prioridades a Leonardo, indicándole que primero están sus hijos, pese al amor que le tiene. Poco después trascendió que García había ingresado a rehabilitación.

De propia mano, el histrión dijo que sí entró a una clínica, pero aclaró que su decisión estuvo relacionada con un proceso emocional y no con una adicción como tal.

“Sí empecé a tomar más... Más que nada fue por cuestión sentimental y por pérdidas. La depresión te lleva al trago. Cuando estás deprimido tomas más. Si estás deprimido te va a pegar mal”, reconoció Leonardo a ‘Ventaneando’.

También habló de que sufrió un cuadro de depresión que lo llevó a buscar ayuda profesional e internamiento.

Sus declaraciones colocaron el foco de la atención mediática en el proceso personal que atravesó Leonardo antes de retomar estabilidad en su vida sentimental.

Le propone matrimonio a su pareja en su tierra natal

García sorprendió a Flaminia con un anillo de compromiso tras cuatro años juntos, según publicó el diario Reforma. La propuesta se realizó durante una estancia en Guatemala, donde la pareja ha compartido imágenes recientes sin anunciar su compromiso.

Una fotografía difundida por Reforma muestra a Villagrán besando al actor en la mejilla mientras presume emocionada el anillo, confirmando el nuevo capítulo que viven juntos.

¿Quién es Flaminia Villagrán?

Es originaria de Guatemala y se desempeña como cantautora de música indie experimental, que define como “fresca y sentimental”, con influencias de electrónica y piano.

Sin embargo, también es médico cirujana, especializada en medicina estética y antienvejecimiento. Es fundadora de una clínica de tratamientos personalizados y participa en labores sociales mediante la fundación ‘Tu doctora en casa’.

Nació el 24 de agosto de 1982 y es madre de cuatro hijos.

