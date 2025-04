La supuesta hija de Leonardo García denunció ser víctima de amenazas y lanzó un contundente dardo: ‘Me da lástima’

Desde hace varios años, un escándalo puso bajo los reflectores la relación de Leonardo García y Nicole Curiel, la hija que el artista habría tenido con una modelo durante su juventud. Estas versiones nunca fueron confirmadas y aunque hasta el momento el actor mexicano no ha reconocido su paternidad, salió a la luz una versión referente a que las personas del entorno del artista se estarían encargando de intimidarla para que deje de hablar sobre su historia familiar.

Nicole Curiel reveló que recibió amenazas por hablar de Leonardo García

A través de una conversación para “Ventaneando”, Nicole Curiel, la supuesta hija no reconocida de Leonardo García, rompió el silencio acerca del martirio que ha tenido que soportar por su origen. De acuerdo con los dichos de la actriz de proyectos como “Si nos dejan” y “Mujeres asesinas”, en distintas ocasiones le han hecho llegar amenazas y advertencias, todas por hechas por gente que convive de cerca con el hombre que insiste, es su padre biológico.

“Me han buscado otras personas por parte de él. No quiero decir nombres porque no me quiero meter en un problema. La verdad es que aunque esto llegue a más, yo no quiero nada de él. A mí me tiran mucho hate, y yo en lo personal nunca le he tirado mal a él, ni a la gente que está a su alrededor”, explicó.

La supuesta hija no reconocida de Leonardo García habló de las amenazas que le han hecho llegar Instagram

Por otra parte, Nicole Curiel señaló que no tiene nada que perdonarle a Leonardo García, puesto que desde su perspectiva, él hizo sus propias elecciones y ella creció en un ambiente rodeado de cariño, por lo que nunca sintió que le hiciera falta una figura paterna. “No tengo nada que perdonar. Él tomó las decisiones que tuvo que tomar. Y a mí tampoco se me antoja estar con otras personas que no figuraban en mi vida”, sentenció, reiterando que no tiene interés en tener ningún tipo de acercamiento con esta parte de su árbol genealógico, ni espera recibir nada por parte del hermano de Andrea García.

¿Leonardo García estuvo en rehabilitación por golpear a su novia? Esto dijo su presunta hija no reconocida

Otro tema que la joven abordó fueron los rumores de que el actor de “Tanto amor” estuvo un tiempo internado durante 2025 debido a que supuestamente había agredido a Flaminia Villagrán, quien se dijo, puso como condición que tratara sus problemas de ira para no interponer denuncias en su contra. Al respecto, la nieta no reconocida de Andrés García admitió que le parece una situación terrible, pero reconoció que ella no conoce la verdad de fondo, reiterando que si resulta verídico, le provocaba pena que una mujer tuviera que soportar estos comportamientos.

“Uy, pues me da muchísima lástima la verdad. Pobre de la persona que esté al lado de él si es que esto es real, porque es algo que nadie tiene que aguantar. Y si eso no pasó, pues también me daría mucho gusto que no sea cierto”, concluyó Nicole Curiel sobre el problema que puso a Leonardo García en la mira y se sumó a las críticas que ya había recibido por “no responderle a su hija”.