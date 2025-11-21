Suscríbete
Alicia Villarreal habla tras vinculación a proceso de Cruz “N": “Mi único lugar seguro es el escenario”

La cantante respondió a TVyNovelas cómo vivió aquella etapa en la que descubrió que era víctima de violencia

Alejandro Flores
Alicia Villarreal tiene claro el trance que vivió en la última etapa de su matrimonio con Cruz “N”, a quien acusó de violencia doméstica.

Después de 25 años de matrimonio, la cantante decidió dar el primer paso al hacer la señal de auxilio para mujeres en situación de violencia al final de uno de sus conciertos en febrero de este año.
Luego de siete meses de proceso judicial, Cruz “N” fue vinculado a proceso este miércoles 19 de noviembre, en una audiencia en la que, según aseguró él mismo, logró que se desecharan otras dos acusaciones: por robo y por tentativa de feminicidio.
Tras conocer la decisión del juez, Villarreal responde a TVyNovelas cómo fue vivir aquella etapa en la que se dio cuenta de que tenía que denunciar a su entonces marido.

“Cuando te sientes terrible, te sientes mal, no eres tú... te sientes un títere, te sientes un estorbo, las cosas están mal cuando hablas, cuando llegas y sonríes y... tú dices: pues qué pasa”, dijo Villarreal a la cámara de TVyNovelas.

La terrible experiencia de Alicia Villarreal

La separación de la pareja comenzó a mediados de 2024 pero se hizo pública hacia diciembre, cuando Alicia lo dijo durante una conferencia en la que anunció su nueva gira.
Sin embargo, la situación de violencia no se supo sino hasta aquel concierto en Monterrey con Alicia haciendo la señal de auxilio.
Cruz N niega las acusaciones pero el juez consideró que hay elementos suficientes para vincularlo a proceso, es decir, llevar un juicio para que ambas partes presenten pruebas.
Alicia Villarreal recuerda con nitidez lo que sentía en aquellos momentos que ahora se han convertido en tema del juicio.

“Te das cuenta que ya esto es insoportable, intentas, sí; pero somos una sociedad que desafortunadamente tenemos que mostrar un lado que no existe”.

Villarreal cuenta que su vida cambió de manera tan radical durante este proceso de separación que actualmente no puede estar sola en la calle.

“El único lugar seguro para mí es el escenario. Pero yo, cuando estoy en casa, no salgo; estoy siempre cuidada; no puedo estar sola y tengo mucho tiempo sintiéndome así”.


Villarreal también habló lo complicado que ha sido comenzar una nueva relación entre el caos del juicio con Cruz N y las polémicas con Arturo Carmona, su otro ex esposo.

“‘Afortunadamente tengo quien me abrace”, dijo Alicia Villarreal.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
