Hermana de Wendy Guevara choca y se rompe la clavícula pero no la pueden operar

La hermana de Wendy Guevara tendrá dos semanas inciertas, en espera de que su cuerpo reaccione lo suficiente como para ser operada.

La influencer y creadora de contenido narró el accidente que tuvo su hermana y cuya gravedad la tiene en ascuas.

“Yo estaba en un restaurante y entonces le gritan a mi hermana: acá está Wendy. Ella iba en su moto y voltea, y al momento de voltear chocó con una camioneta.

Yessi Guevara trabaja en Televisa, en la emisora local del Bajío.

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Suele ser invitada para hacer comentarios y presentaciones con su emprendimiento de extensiones de cabello, labor que complementa en redes sociales.

¿Cómo fue el accidente d ela hermana de Wendy Guevara?

El accidente sucedió el fin de semana, cuando Wendy estuvo de visita en León, donde vive su hermana.

De acuerdo con su relato, ella estaba en un restaurante cuando su hermana pasó por la calle en su motocicleta.

Cuando le llamaron la atención para que se diera cuenta de la presencia de Wendy, perdió de el control de la moto y chocó contra una camioneta.

El golpe fue aparatoso y grave: Yessi Guevara se rompió la clavícula. Las malas noticias siguieron, además, en el hospital.

“Le tienen que hacer una cirugía pero tiene toda esa parte del cuerpo inflamada”.

Esta condición impide la operación por lo que los médicos prefieren esperar una semana para hacer una segunda evaluación.