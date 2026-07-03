Liam Gallagher pelea con José Ramón Fernández y Peso Pluma por el Inglaterra - México

Todo empezó con una tuit breve pero tan lapidario como temerario: “Me parece que aplastaremos a México 5-0". El mensaje estaba firmado por Liam Gallagher, el legendario cantante de la legendaria banda Oasis.

Liam siempre ha estado obsesionado con el futbol, pues creció en Manchester, ciudad donde el equipo es una identidad que rebasa cualquier rasgo político, cultural o social. Liam y su hermano Noel son hinchas del Manchester City, considerado un equipo de barrio ligado íntimamente con la clase obrera.

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Esos elementos contribuyeron a que el comentario de Liam se viralizara y fuera respondido primero por Fher, el vocalista de la banda mexicana Maná.

“Ubícate we...”, dijo el intérprte de “Rayando el sol”.

La respuesta de Liam a Joserra

Pero Liam hizo caso omiso a la advertencia y siguió con su pleito deportivo contra mexicanos, incluso contra José Ramón Fernándezm quien retomó el mensaje original del cantante inglés para refutar el pronóstico.

“Liam Gallagher, leyenda de Oasis, pronosticó que Inglaterra goleará 5-0 a México. Se le olvidó que juegan en el Azteca y que Internet no perdona este tipo de predicciones si salen mal”, escribió Joserra.

Un seguidor de Oasis intervino en su favor al escribir que “el partido se juega en la cancha, no en X”.

Liam entonces respondió con la insolencia que siempre lo ha caracterizado: “Louder”, contestó el cantante en alusión a que se mantiene en su pronóstico de que México será aplastado por Inglaterra.

Liam Gallagher, leyenda de Oasis, pronosticó que Inglaterra goleará 5-0 a México.



Se le olvidó que juegan en el Azteca y que Internet no perdona este tipo de predicciones si salen mal. pic.twitter.com/q4yOhkSeL2 — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 2, 2026

¿Quien es mejor: Oasis o Peso Pluma?

En otro de los hilos de X de su perfil, Liam Gallagher se refirió a Peso Pluma.

El tuit original es uno de los memes que han inundado internet en el que se comparan personajes ingleses y mexicanos, en este caso Peso Pluma contra Liam Gallagher.

Otra vez, un aficionado intervino en la conversación con un comentario crudo:

“Un adicto contra otro adicto”.

México vs Inglaterra



Peso pluma vs Liam Gallagher



Se lo lleva al Doble P por mucho pic.twitter.com/84BR4MzqVq — 🇫🇮🇲🇽 (@Rgrdz_26) July 2, 2026

Liam respondió con una referencia a su pasión por el Manchester City:

“Un yonqui que es un poco como Rodney Marsh”.

Rodney Marsh es un ex futbolista insignia del Manchester en la década de los 70.