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Liam Gallagher pelea con José Ramón Fernández y Peso Pluma por el Inglaterra - México

El cantante inglés insiste en que México será derrotado por su selección

Julio 02, 2026 • 
Alejandro Flores
liam gallagher jose ramon peso pluma.jpg

Liam Gallagher contra José Ramón (abajo) y Peso Pluma (arriba)

Instagram

Todo empezó con una tuit breve pero tan lapidario como temerario: “Me parece que aplastaremos a México 5-0". El mensaje estaba firmado por Liam Gallagher, el legendario cantante de la legendaria banda Oasis.

Liam siempre ha estado obsesionado con el futbol, pues creció en Manchester, ciudad donde el equipo es una identidad que rebasa cualquier rasgo político, cultural o social. Liam y su hermano Noel son hinchas del Manchester City, considerado un equipo de barrio ligado íntimamente con la clase obrera.
TE RECOMENDAMOS: México contra Inglaterra también se juega con memes... y México va ganando
Esos elementos contribuyeron a que el comentario de Liam se viralizara y fuera respondido primero por Fher, el vocalista de la banda mexicana Maná.
“Ubícate we...”, dijo el intérprte de “Rayando el sol”.

La respuesta de Liam a Joserra

Pero Liam hizo caso omiso a la advertencia y siguió con su pleito deportivo contra mexicanos, incluso contra José Ramón Fernándezm quien retomó el mensaje original del cantante inglés para refutar el pronóstico.

“Liam Gallagher, leyenda de Oasis, pronosticó que Inglaterra goleará 5-0 a México. Se le olvidó que juegan en el Azteca y que Internet no perdona este tipo de predicciones si salen mal”, escribió Joserra.

Un seguidor de Oasis intervino en su favor al escribir que “el partido se juega en la cancha, no en X”.
Liam entonces respondió con la insolencia que siempre lo ha caracterizado: “Louder”, contestó el cantante en alusión a que se mantiene en su pronóstico de que México será aplastado por Inglaterra.

¿Quien es mejor: Oasis o Peso Pluma?

En otro de los hilos de X de su perfil, Liam Gallagher se refirió a Peso Pluma.
El tuit original es uno de los memes que han inundado internet en el que se comparan personajes ingleses y mexicanos, en este caso Peso Pluma contra Liam Gallagher.

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Otra vez, un aficionado intervino en la conversación con un comentario crudo:
“Un adicto contra otro adicto”.

Liam respondió con una referencia a su pasión por el Manchester City:

“Un yonqui que es un poco como Rodney Marsh”.

Rodney Marsh es un ex futbolista insignia del Manchester en la década de los 70.

José Ramón Fernández Peso Pluma
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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