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¡Hasta 165 años DE CÁRCEL! Dictan sentencia a los nueve secuestradores de Irán Castillo

La FGR obtuvo condenas ejemplares contra los integrantes de la banda delictiva.

Octubre 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La actriz recordó cuando fue privada de su libertad.

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A poco más de 11 años de que Irán Castillo fue secuestrada al sur de la Cuidad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que impuso sentencias condenatorias de hasta 165 años de prisión.

Los nueve integrantes de la banda criminal fueron declarads culpables de diversos delitos, entre los que destacan delincuencia organizada, secuestro agrado, portaciones de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

La resolución indicó que los sentenciados deberán cumplir su condena en centros federales de readaptación social, poniéndole fin a un proceso largo que comenzó en mayo de 2015.

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En tanto, se sabe que durante la investigación, las autoridades pudieron acreditar la participación del grupo delictivo en múltiples privaciones de la libertad cometidas tanto en la capital del país como en los municipios de Nezahualcóyotl y Chalco.

Según la FGR, las penas dictadas por las autoridades alcanzaron hasta los 165 años de cárcel, dependiendo el grado de responsabilidad y el número de víctimas vinculadas a cada integrante:

Cristian ’N’ y Edgar ’N’: Recibieron las penas más altas con 165 años de prisión y una multa superior a los 863 mil pesos por hechos relacionados con tres víctimas.

Jaime ’N’ y Adriana ’N’: Fueron condenados a 161 años de cárcel por su participación en tres casos de secuestro.

Bernardo ’N’ y Ángel ’N’: Se les dictó una sentencia de 111 años de prisión vinculada a dos víctimas.

Jorge ’N’, Carlos ’N’ y Rosario ’N’: Recibieron condenas que van de los 57 a los 61 años de cárcel.

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Las investigaciones establecieron que la banda utilizaba un método recurrente consistente en provocar colisiones viales intencionadas por alcance. Una vez que los conductores descendían de sus vehículos para inspeccionar los daños, los delincuentes los encañonaban con armas de fuego para someterlos y trasladarlos a casas de seguridad.

Irán Castillo secuestro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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