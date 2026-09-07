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Rubén Omar Romano sobrevivió a un secuestro y ahora VENCE AL CÁNCER de próstata: “nunca te rendiste”

El exdirector técnico del ‘Cruz Azul’ rompió en llanto tras tocar la campana que anuncia que está libre de la enfermedad.

Septiembre 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El exdirector técnico de ‘Cruz Azul’ venció al cáncer de próstata.

YouTube/Instagram

“Hoy la tocamos con el corazón lleno de gratitud, porque Dios nos sostuvo cuando tuvo miedo y nos dio fuerza cuando pensamos que no la teníamos”.

Rubén Omar Romano, el técnico argentino, rompió en llanto al tocar la campana en un hospital oncológico, un acto simbólico que anuncia el final del difícil tratamiento contra el cáncer.

La esposa del exjugador, la conductora de televisión Paola Velasco, fue quien reveló la noticia y mostró un video en el que se observa el momento en el que el deportista luce visiblemente conmovido.

“El sonido de esta campana representa mucho más que el final de un tratamiento, representa 35 días de valentía, 35 días de lucha, 35 días de fe, 35 días tomados de la mano. Hoy la tocamos con el corazón lleno de gratitud, porque Dios nos sostuvo cuando tuvo miedo y nos dio fuerza cuando pensamos que no la teníamos, hoy no celebramos solo el final de un tratamiento, celebramos la vida, la fuerza y la FUERZA de un GUERRERO”, mencionó Paola en su cuenta de Instagram.

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En diciembre de 2024, Romano se habría sometido a exámenes de rutina cuando le fue detectado el cáncer de próstata. Luego de otra serie de estudios, se dio a conocer el tratamiento que seguiría, quimioterapia y radioterapia, y la extirpación de la próstata.

El secuestro de Rubén Omar Romano

Fue el 19 de julio de 2005, cuando el argentino fue secuestrado mientras era director técnico del equipo ‘Cruz Azul’. Salía de las instalaciones del club en La Noria cuando fue interceptado.

Un grupo de hombres armados lo privaron de la libertad durante 65 días.

Romano relató años después que permaneció con los ojos vendados y atado de pies y manos durante su secuestro, además de enfrentar una fuerte presión psicológica.

Su cautiverio terminó el 21 de septiembre de 2005, cuando elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) realizaron un operativo en una casa de seguridad ubicada en Iztapalapa y consiguieron liberarlo.

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Romano tardó apenas tres días en regresar a una cancha. El 24 de septiembre volvió al banquillo de ‘Cruz Azul’ para enfrentar a ‘Dorados’ en el ‘Estadio Azul’. El partido terminó con empate 2-2. Años después, explicó que durante el secuestro se aferró a la idea de reencontrarse con su familia y volver a dirigir.

cruz azul cáncer
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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