Hallan sin vida al vidente Farath Coronel, colaborador de ‘Hoy’; señalan a sus guardaespaldas como responsables

La madrugada de este viernes fue encontrado sin vida Farath Coronel, colaborador de ‘Hoy’ que también era conocido como ‘El Brujo Mexicano’. Su cuerpo fue hallado en su casa, ubicada en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Las primeras versiones apuntan que Coronel habría sido atacado con un arma de fuego y que los disparos fueron dirigidos específicamente contra el vidente. La madre de Farath acudió hasta el domicilio para continuar con las indagatorias iniciales, sin embargo, no existe comunicación oficial sobre los hechos.

En tanto, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana Cuautitlán Izcalli confirmó que la Policía Municipal atendió un llamado de auxilio por una persona lesionada en la colonia Bosques del Lago.

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Según el comunicado, el reporte se recibió a través de redes vecinales y así localizaron “a una persona lesionada al interior de un inmueble”.

Las autoridades solicitaron la presencia de servicios médicos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos para su valoración. Tras la revisión, “se determinó que la persona ya no contaba con signos vitales”.

¿Quién mató a Farath Coronel?

Fuentes extraoficiales mencionan que una discusión habría sido el motivo por el que el presunto asesino acabó con la vida de ‘El Brujo Mexicano’.

Según esta versión, los guardaespaldas del vidente fueron los responsables de su muerte.

En un audio filtrado, una persona cercana a Farath menciona el nombre de un presunto implicado: Elías. La misma fuente añade que, tras la discusión, el responsable habría aprovechado el momento para cometer robos, entre ellos el de la camioneta de Coronel.

Tras los hechos, Elías presuntamente eliminó sus redes sociales y dio de baja su línea telefónica, con lo que eliminó cualquier posibilidad de contacto.

Trascendió que una persona relacionada con la seguridad de Farath Coronel habría sido asegurada tras el ataque.

Intentaron secuestrar a Farath Coronel

Fue en 2022, cuando el vidente sufrió un intento de secuestro. Farath realizaba una transmisión en vivo, a través de su cuenta de Facebook, cuando escuchó detonaciones.

El brujo indicó que el intento de secuestro tuvo lugar a la altura del viaducto Río de la Piedad, pero gracias a que su escolta repelió la agresión lograron llegar a su destino.

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¿Quién era Farath Coronel?

Era uno de los videntes más acertados de América Latina, además de desarrollarse como conferencista. También era identificado como ‘La Diabla’ y se presentaba como guía espiritual y estudioso del esoterismo. Trabajaba con numerología, tarot, horóscopos y la ley de la atracción.

Durante la pandemia, Coronel participó en distintas emisiones del programa ‘Hoy’, lo que lo convirtió en un rostro reconocido. Mantenía cercanía con figuras del espectáculo como Paola Suárez y otros influencers.

Descanse en paz.