Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Perrita del tecladista de ‘Camilo Séptimo’, Jonathan Meléndez, también fue asesinada durante multihomicidio

La cachorrita de la raza Golden Retriever estaba amarrada como sus dueños y tenía el tiro de gracia.

Septiembre 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Tecladista-Camilo.jpg

La perrita de Jonathan Meléndez, tecladista de ‘Camilo Séptimo’ fue asesinada junto a su familia.

Instagram

La tarde del 2 de septiembre, la noticia del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda ‘Camilo Séptimo’, su esposa embarazada, su hija de 3 años y una trabajadora que les ayudaba en su hogar, conmocionó al mundo del entretenimiento.

Los cuerpos fueron hallados en el municipio de Atizapán, en el Estado de México.

También se dio a conocer que las autoridades federales y del estado detuvieron a dos presuntos participantes del multihomicidio.

TE RECOMENDAMOS: Junto a su hija y esposa embarazada, ases!nan a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Las autoridades reportaron que dos de las víctimas “fueron localizadas maniatadas, y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”.

Además, se sabe que el otro hijo de la pareja, un niño de 6 años, salvó su vida, pues al escuchar lo que pasaba se escondió debajo de una cama.

En tanto, la propia agrupación a la que pertenecía el músico, ya se pronunció ante el fatal crimen que les arrebató a su tecladista.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, ‘Honas’. Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él.
“Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza. Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos. Valoramos el esfuerzo y la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos.
“En memoria de ‘Honas’, su esposa Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Tecladista de Camilo Séptimo había encontrado el sentido de la vida dias antes de su muerte

Otra de las víctimas fue la mascota de la familia. Se sabe que era una perrita de raza Golden Retriever y que la pareja tenía otra perrita que no estaba en el departamento al momento de los hechos. Se sabe que sus nombres son ‘Mila’ y ‘Nala’, aunque particularmente se desconoce cual de ellas fue a la que mataron. Tampoco se conoce la edad de la perrita a la que también le dispararon la tarde de ayer.

Trascendió que estaba maniatada y tenía el tiro de gracia.

Descanse en paz.

Homicidio Camilo Séptimo perrito
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
margarita-gralia---.jpg
Famosos
Margarita Gralia vive en plenitud: A sus 71 años brilla en teatro con “Dios mío, hazme viuda, por favor”
Septiembre 06, 2026
 · 
Nayib Canaán
diosacanales---.jpg
Famosos
Diosa Canales: “Sé que soy imponente... Puedo generar envidia y emociones negativas en mujeres”
Septiembre 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
ernesto-dalessio-mentidrags.jpg
Famosos
Ernesto en ‘MentiDrags’ es igualito a Lupita D’Alessio: “Me parezco muchísimo a mi mamá”
Septiembre 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
cynthiaklitbo---.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo ruega que NO VOTEN por ella: “Ya me quiero ir de La Casa; soy estrella de telenovelas”
Septiembre 05, 2026
 · 
MrPepe Rivero
brianda-deyanara--.jpg
Famosos
Brianda Deyanara sueña con ser estrella de las telenovelas en Televisa tras La Casa de los Famosos Mx
Sin importar hasta dónde llegue en LCDLF México, la poderosa creadora de contenido asegura que su deseo es conquistar la actuación.
Septiembre 05, 2026
 · 
Nayib Canaán
lagranjavip-2026.jpg
Famosos
El corral ya huele a escándalo... ¿Dónde se verá el 24/7 de La Granja VIP y quiénes son los participantes?
Las personalidades más escandalosas de la pantalla se preparan para convivir bajo el mismo techo, en una temporada que promete lodo, alianzas, traiciones y mucha polémica
Septiembre 05, 2026
 · 
TVyNovelas
patricia-cuevas-eduardo-yanez--.jpg
Famosos
Eduardo Yáñez celebra que ganó juicio por supuesto robo a periodista Patricia Cuevas: “Se la pelaron”
La reportera lo acusaba de robarle el celular luego de un zafarrancho donde el actor se enojó cuando le preguntaron si se había convertido al cristianismo.
Septiembre 05, 2026
 · 
TVyNovelas
frases la casa de los famosos.jpg
Famosos
Exhiben a los habitantes de La Casa de los Famosos hablando mal unos de otros pero ni así lo toman en serio
El Borrego Nava, Diego de Erice y Pablo Chagra explotaron contra los habitantes: “Solo Mariana, Gema y Karima se lo toman en serio”
Septiembre 04, 2026
 · 
Alejandro Flores