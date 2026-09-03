Perrita del tecladista de ‘Camilo Séptimo’, Jonathan Meléndez, también fue asesinada durante multihomicidio

La tarde del 2 de septiembre, la noticia del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda ‘Camilo Séptimo’, su esposa embarazada, su hija de 3 años y una trabajadora que les ayudaba en su hogar, conmocionó al mundo del entretenimiento.

Los cuerpos fueron hallados en el municipio de Atizapán, en el Estado de México.

También se dio a conocer que las autoridades federales y del estado detuvieron a dos presuntos participantes del multihomicidio.

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Las autoridades reportaron que dos de las víctimas “fueron localizadas maniatadas, y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”.

Además, se sabe que el otro hijo de la pareja, un niño de 6 años, salvó su vida, pues al escuchar lo que pasaba se escondió debajo de una cama.

En tanto, la propia agrupación a la que pertenecía el músico, ya se pronunció ante el fatal crimen que les arrebató a su tecladista.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, ‘Honas’. Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él.

“Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza. Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos. Valoramos el esfuerzo y la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos.

“En memoria de ‘Honas’, su esposa Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones”.

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Otra de las víctimas fue la mascota de la familia. Se sabe que era una perrita de raza Golden Retriever y que la pareja tenía otra perrita que no estaba en el departamento al momento de los hechos. Se sabe que sus nombres son ‘Mila’ y ‘Nala’, aunque particularmente se desconoce cual de ellas fue a la que mataron. Tampoco se conoce la edad de la perrita a la que también le dispararon la tarde de ayer.

Trascendió que estaba maniatada y tenía el tiro de gracia.

Descanse en paz.