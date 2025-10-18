Elisa Vicedo llora a enterarse qué pasará con Eduardo N, a quien acusa de violación

Entre sollozos y agradecimientos a Dios, la actriz Elisa Vicedo informó que su proceso en contra de Eduardo N avanza, por ahora, en su favor.

Vicedo lleva siete años en juicio contra el que fue su pareja y a quien denunció hace un lustro por violación y agresiones físicas.

El segundo de esos juicios, el de agresiones, se resolvió con cierta rapidez y Eduardo N fue sentenciado a pedir una disculpa pública y reparar el daño.

El otro juicio, sin embargo, se ha alargado hasta el punto de ser un ejemplo del tortuguismo que caracteriza a la parte menos eficiente del sistema judicial mexicano.

Este 17 de octubre, Elisa por fin logró un avance sustancial en su denuncia. Hasta ahora el proceso se había detenido por una serie de procedimientos que interpuso la defensa de Eduardo, el más importante un juicio de amparo.

El pasado 15 de octubre, Eduardo lo perdió.

Elisa Vicedo lo explicó así en su video:

“Me acaban de confirmar que Eduardo, gloria a dios, sigue vinculado a proceso... está vinculado a proceso por la violación... no ganó el amparo; la sala numero 4 ya dio sus argumentos”.

Cazzu es su inspiración

Vicedo escribió también, junto con el video una larga carta de agradecimiento para algunas mujeres a las que considera su inspiración.

Primero mencionó a Tefi Valezuela, a quien admira, dijo, por su resiliencia y el valor que tuvo para levantarse después de haber sido víctima de violencia doméstica por parte de Eleazar Gómez.

“Ver a un idiota por todos lados no debería ser, pero lo importante es que estás viva”.

También mencionó a la cantante Cazzu, quien está de gira en México y ha tenido un enfrentamiento mediático con Nodal, su ex pareja.

“No tengo el placer de conocerte pero espero tener la inteligencia emocional que tú hast tenido y ser la voz de la smujeres de mi país”.

Finalmente, Elisa manifestó su alegría porque finalmente tendrá un juicio para su sentenciar su denuncia.