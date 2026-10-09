Granja VIP: Ivonne Montero llora en el reto de salvación y Kevyn se pone a contar chistes: ¿Quién se salvó?

Ivonne Montero y Kevyn Bicolor compitieron por la salvación esta semana en La Granja VIP.

Los dos nominados fueron los que menos tierra recibieron de parte del resto de los granjeros, por lo que ganaron el derecho a ganarse la salvación.

La que no alcanzó este beneficio fue Natalia Alcocer, quien recibió la tierra de la mayoría de los concursantes, por lo cual quedó bloqueada del juego de salvación.

“Echar tierra” es la dinámica de los jueves en La Granja y consiste en que los granjeros que no están nominados toman un saco de tierra y lo arrojan al contenedor de uno de los nominados, además de decirle sus razones por las que quieren que salga del reality.

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El nominado con más tierra queda clavado en la placa de nominados hasta el domingo y depende solamente de los votos del público. En este caso fue Natalia la que recibió más tierra.

¿Quién ganó la salvación en La Granja VIP este 8 de octubre?

Kevyn e Ivonne concursaron en un juego de destreza en el que tenían que trasladar huevos de gallina a lo largo de una reja de gallinero.

Mientras trataba de completar el reto, Kevyn Bicolor prefirió contar chistes en vez de concentrarse.

Kristal Silva, conductora del reality, en varias ocasiones le insistió en que se enfocara en llevar los huevos a su destino. Kevyn no hizo caso y contó un chiste de buzos y otro de caballos.

Del otro lado, Ivonne comenzó a repetir los nombres de sus hijos y su familia. Les dedicó su esfuerzo y al final resultó la ganadora.

“Muchas gracias a mi familia, a mi team, voy con todo, no les voy a fallar”, dijo Ivonne mientras rodaban lágrimas en su cara.

Los nominados quedaron así:

