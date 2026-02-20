Suscríbete
‘Gomita’ asegura que su cuerpo está “CANSADO de las cirugías” al enfrentar hospitalización de emergencia

La popular influencer habló sobre las secuelas físicas y emocionales de su última operación.

Febrero 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Gomita-cirugías.jpg

‘Gomita’ habla de su última cirugía de emergencia.

Instagram

“Hay un propósito por eso sigo viva y el hate ya pasa a segundo plano, por eso me río cuando veo los memes”.

Recientemente, ‘Gomita’ dejó en shock a todos sus seguidores al mostrar una herida abdominal de la que no dio más detalles, pero de la que destacó que estuvo a punto de morir.

La creadora de contenido, en pleno proceso de recuperación, dijo que su cuerpo se siente “cansado de las cirugías”, y que su estado de ánimo va entre el agotamiento y el agradecimiento por el apoyo de su familia y sus admiradores.

Mediante sus redes sociales, la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, compartió detalles sobre su estado actual de salud. Además, mostró cómo su mamá, conocida como ‘Doña Chave’, la ayuda con las curaciones.

TE RECOMENDAMOS: ‘Gomita’ reaparece tras episodio por el que casi PIERDE la vida: “Dejé cosas del mundo”

“Este es el tamaño. Ya estoy en un punto en el que me da mucha comezón. Es buena señal, dice mi mamá. Es que de abajo, sí está saliendo líquido”, explicó.

Días después de mostrar su herida, ‘Gomita’ dio a conocer un mensaje contundente:

“No les niego que mi cuerpo está cansado de las cirugías, que mi corazón a veces sí le duele tanto odio, pero luego veo el amor que Dios me ha dado y pienso: hay un propósito por eso sigo viva y el hate ya pasa a segundo plano, por eso me río cuando veo los memes, he sufrido más en mi vida personal que eso es sólo una piedrita en el zapato”, explicó.

Al tiempo, indicó que esta experiencia la ha obligado a dejar a un lado la vanidad para darle prioridad a su bienestar físico y mental. Dijo también que los cambios en su actitud y hábitos alimenticios llegaron a su vida como resultado de fe.

“Mi cambio fue increíble que ni siquiera lo pedí. No le pedí a Dios bajar de peso, pero mientras más me alimentaba de su palabra y más obediencia, también aprendí a alimentarme mejor con lo que mi cuerpo realmente necesitaba”, comentó en otro mensaje.

NO TE VAYAS SIN LEER: Jorge D’Alessio da detalles del ATAQUE de tiburón a su hijo en las playas de Tulum: “Quedé petrificado”

Asimismo, reconoció que la distancia con su padre persiste, esto luego de cuestionamientos por parte de sus seguidores.

“Me hubiera encantado, pero desafortunadamente su corazón no ha cambiado, sólo me buscó por interés, no fue amor de verdad, lo perdoné y convivimos un tiempo, pero no cambió nada, así que me alejé sólo por mi bien”, concluyó.

gomita
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
