“Más bien creo que a ellos no les conviene ponerla, independientemente de que yo me les adelanté y les pedí que no lo hicieran”.

Pati Chapoy presumía tener lista la entrevista con Ari Telch, misma con la que competiría contra Gustavo Adolfo Infante, quien en días pasados presentaba a los vecinos del actor y sus pruebas de presuntas “conductas agresivas”.

Pero en su emisión del miércoles, Chapoy anunció que la charla, donde hablaba de su novia, de su hermano Jacobo Grinberg, de su obra ‘D’Mente’, entre otros temas, no sería transmitida.

“Lo lamento mucho, yo se las había ofrecido pero si Ari no quiere pues no hay forma”, dijo la líder de ‘Ventaneando’. Luego le mandó un mensaje al histrión: “Espero que de aquí en adelante logres la entrevista que tú quieres con la persona que tú deseas”.

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En apariencia, Telch es el que hizo quedar mal a la periodista, pero ahora se filtró la versión del actor, en donde afirma las verdaderas razones por las que le pidió a Pati no transmitir la entrevista grabada en Cuernavaca.

“Despotriqué en contra de la televisora, del dueño, de la propia entrevistadora y de algunos otros personajes con los que están involucrados financiera y artísticamente. Más bien creo que a ellos no les conviene ponerla, independientemente de que yo me les adelanté y les pedí que no lo hicieran”, le dijo Ari al periodista Luis Magaña.

Luego, agregó que “ellos ya habían ‘remochado’ el asunto y como yo conozco a gente adentro me enteré que iban a poner solamente la parte que les resultaba conveniente y a mí eso no me sirve porque eso se llama censura y yo no participo”.

Telch no le autorizó al comunicador la transmisión de los mensajes y archivos de voz que intercambiaron, sin embargo, le expresó que la situación y campaña que cree, emprende el líder de ‘De Primera Mano’ en su contra, le está beneficiando.

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“Está enamorado y está contento porque con todo este cagad*ro, me dice ‘no importa que ya llené 17 funciones antes de que acabe el año y que ayer me fui a un centro comercial en Cuernavaca y se me acercaba todo el mundo como si fuera yo ‘Mickey Mouse’, lejos de perjudicarme el personaje este (Gustavo Adolfo Infante), lo que hizo fue encumbrarme. Así que no le estoy agradecido porque sería mentira, pero tampoco voy a retirar el dedo del renglón, si ataca, muerdo. Porque voy a ganar. Lo que hizo tiene un nombre y está tipificado en la ley y yo soy una persona con vulnerabilidad. No puede atacarme de esa manera”, le manifestó Telch a Magaña.