“Lamentablemente todo parece indicar que no, más bien creo que dieron tres pasitos para atrás… recibí la información de uno de mis compañeros… esta persona refería que le habían comentado que Laura había otra vez tenido problemas fuertes respiratorios y que la habían regresado a terapia intensiva”, dijo el periodista Luis Magaña en el programa ‘De historia en historia’.

“Su familia está alterada, no quieren soltar información, el chofer ya no responde, las hijas están totalmente fuera de circulación”.

Hace unos días se manejaba la versión de que el pasado fin de semana Laura Bozzo habría sido dada de alta del Hospital General de la Ciudad de México. Se decía que los médicos la habían dejado ir bajo la condición de que sus familiares consiguieran oxígeno suplementario y concentradores.

Sin embargo, una nueva actualización afirma que la presentadora tuvo que retornar o no la dejaron salir finalmente de la clínica, pues volvió a presentar problemas respiratorios.

“Lamentablemente todo parece indicar que no, más bien creo que dieron tres pasitos para atrás… recibí la información de uno de mis compañeros… esta persona refería que le habían comentado que Laura había otra vez tenido problemas fuertes respiratorias y que la habían regresado a terapia intensiva”, dijo el periodista Luis Magaña en el programa ‘De historia en historia’.

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Agregó que la peruana ya estaba aparentemente en piso.

“Ya no estaba en terapia media ni en terapia intensiva y que la volvieron a regresar porque aparentemente está volviendo a tener obstrucción pulmonar”.

Al tiempo, el comunicador enfatizó en que Bozzo también tiene secuelas por el tiempo que estuvo inducida al coma.

“A mí lo que me reportan es que la tuvieron que ‘retachar’ a terapia intensiva, que no reaccionó bien al retiro del oxígeno suplementario, que era la condición para que pudieran darle el alta y que tiene secuelas del tiempo en el que estuvo inducida en coma. No está bien el asunto, lo que a mí me dicen es que no son buenas noticias”, dijo Magaña.

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Finalmente, abundó sobre el entorno de ‘La Señorita Laura’ que “su familia está alterada, no quieren soltar información, el chofer ya no responde, las hijas están totalmente fuera de circulación, entonces también es muy difícil cotejar lo que te dicen con lo que está pasando porque no tienes una fuente directa para checar la información”, concluyó.