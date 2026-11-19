“Se hizo una locura, una agresión impresionante ya en las redes sociales con amenazas de todo tipo”.

En Nuevo León, la diputada local Lorena de la Garza, enfrenta una investigación por parte de autoridades ambientales, pues ordenó la fumigación del Parque Sierra Alta, ubicado al sur de Monterrey.

Lo más delicado del caso es que lo hizo durante la temporada migratoria de la mariposa monarca.

Trabajadores de una empresa privada fueron contratados por la legisladora para rociar sustancias químicas sobre árboles y áreas verdes bajo el objetivo de combatir al mosquito del dengue, antes de un evento político de vacunación contra la influenza. Sin embargo, el sitio funciona como punto de descanso y alimentación para la mariposa monarca, especie en peligro de extinción que viaja desde Canadá y Estados Unidos hacia el centro de México.

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Tengo a mis amigos Mexicanos llorando literalmente,

hace unos días empezó la migración de las mariposas monarcas,lo que ha ocurrido Más que un desastre ecológico a gran escala o irreversible para toda la especie, el incidente en Monterrey representa una grave negligencia… pic.twitter.com/Or2K5JPscJ — °•✮•°۝☬ᥫᩣL❍βɑ ᥫᩣ☬۝°•✮•° (@Dama_DeLobos) November 18, 2026

Por su parte, Lorena de la Garza ya reconoció el grave e irreparable error y sostuvo que solamente buscaban combatir a los mosquitos, y que la aplicación duró cinco minutos en una área aproximada de 40 metros cuadrados.

También expresó que está esperando la resolución, pues busca reparar el daño. En tanto, la Profepa mantiene abierto un procedimiento para establecer si existieron afectaciones ambientales y si proceden sanciones.

La legisladora ocupa una curul en el Congreso de Nuevo León para el periodo 2024-2027. Antes formó parte de la Legislatura local entre 2021 y 2024 y, actualmente, encabeza la bancada independiente Recuperemos Nuevo León, integrada por legisladores que dejaron los grupos parlamentarios del PRI y PAN sin renunciar a sus militancias.

Cuando algo sale mal, se da la cara.



Lo que pasó estuvo mal. Lo platiqué con mi equipo y como equipo asumimos la responsabilidad. Estamos en total disposición de hacer lo que la autoridad nos indique para reparar el daño. Aquí estoy y aquí voy a seguir respondiendo. pic.twitter.com/jDq2FAMuxr — Lorena de la Garza (@lorenadelagarza) November 18, 2026

Mientras la investigación ambiental sigue, algunos usuarios en redes sociales confundieron a la política con la actriz del mismo nombre. Famosa por su personaje de ’Nacasia’, Lorena reveló que “se hizo una locura, una agresión impresionante ya en las redes sociales con amenazas de todo tipo”.

Al tiempo, manifestó que “me tocó de rebote algo que ni al caso, solamente somos tocayas de nombre y apellido. Yo no soy quien para juzgar las decisiones de los demás, pero obviamente es una molestia generalizada”.

De la Garza dice que trató de hacer un video para explicar que ella no tiene nad que ver con la diputada de Monterrey, “pero parece que no del todo se entendió”.

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¡Lorena de la Garza responde a CONFUSIÓN con la diputada del mismo nombre, acusada de ECOCIDIO! En entrevista, la actriz pone un alto a los ataques en su contra #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/7tJ0qkM2E4 pic.twitter.com/FCZQtq2l3K — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 18, 2026

Finalmente, expresó que sería incapaz de atentar en contra de otros seres. “Yo soy super animalera, he sido rescatista, yo estoy totalmente en contra de esto”.