Julián Gil no se arrepiente de la grosería que le dijo a Franco en “El Conquistador": “Sí es un...”

Franco y Breh recordaron el incómodo momento que vivieron con Julián

Febrero 27, 2026 
Alejandro Flores
Este es el momento en que deciden que Breh abandone El Conquistador

Televisa

En el reality show “El Conquistador”, Julián Gil puso una regla: el que se quiera ir, que se vaya.

Gil era el conductor y guía de este programa en el que los concursantes eran sometidos a pruebas físicas extremas en una isla donde el acantilado solía ser uno de los lugares más peligrosos para los retos.
Franco y Breh eran parte del equipo azul pero a mitad de la competencia, ella comenzó a sentir que las fuerzas la abandonaban cada vez más en cada reto.

“Estaba súper desnutrida, me paraba y sentía que me desvanecía”, cuenta Breh ahora que está en otro relity, el de "¿Apostarías por mí?”.

La pareja recordó aquel trance que se convirtió en un calvario para Franco, ya que después del abandono de Breh, Julián Gil llegó a insultarlo.

“Como durante 14 capítulos me estuvieron diciendo que era yo un pend..., que no aguantaba, que era un pend..., que no aguantaba”.

¿Por qué insultó Julián Gil a Franco Tradardi?

De acuerdo con Breh, el enojo de Julián Gil se desató porque él no quería que ella abandonara el reality.

En efecto, en el video original de “El Conquistador” se puede ver que Gil trata de convencerla de quedarse.

“Yo sé que les dije que el que se quiera ir, que se fuera pero no quisiera que tu decidieras eso porque tú puedes jugar, administrar tu energía”.

Pero Breh no se dejó convencer y bajo el argumento de ser fiel a sí misma, salió de la competencia.

Ahora que Franco y Breh recordaron ese episodio, los comentarios no pasaron desapercibidos para Julián.

franco tradardi.jpg

El mensaje de Julián Gil

Instagram

En la publicación oficial de "¿Apostarías por mí?”, Julian Gil escribió un mensaje para reiterar lo que dijo en El Conquistador.
“Es que no dije nada que no es verdad... Fue … es …Y lo mantengo”, dijo sin escribir la majadería que Franco mencionó.

Alejandro Flores
