Gloria Trevi, sin filtro: Esto dijo de Sergio Andrade, Mary Boquitas y Pati Chapoy

Mientras sigue triunfando en conciertos por toda la República Mexicana, Gloria Trevi se dio un momento para dar la cara en una conferencia de prensa con motivo del estreno de la serie documental ‘La Trevi sin filtro’ que llega a ViX este 24 de octubre de 2025.

Además de agradecer el cariño del público, Gloria decidió llegar sin ningún filtro y hablar de temas y nombres que la han perseguido durante décadas.

El principal: Sergio Andrade. Quien fuera su mánager y padre de su fallecida hija Ana Dalai, sigue escondido entre sombras, pero Gloria no se escapa de que se lo mencionen.

Esta vez fue directa:

“Lo que me preguntaste hace un momento, de si ya perdoné a Sergio Andrade, que es un tiralenguas para poner el titular de ‘ya lo perdonó’... Yo he perdonado a todos, pero por mí. Porque el perdón es para uno, para seguir bien”.

“Eso no quiere decir que yo vaya a permitir que se hagan cosas incorrectas o que si me entero, no lo denuncie... El perdón de las personas que nos lastiman, es para nosotros, para vivir bien, para vivir tranquilos, ser felices y seguir adelante con nuestras vidas”.

Sergio Andrade habría vacacionado en Hidalgo recientemente. ESPECIAL

Sobre María Raquenel Portilllo, conocida como Mary Boquitas, Gloria Trevi confirmó que la comenzó a seguir en redes sociales porque se enteró de la mala situación por la que atraviesa su esposo.

“Me he sentido conmovida. Durante algunos años pasamos por muchas cosas muy difíciles. Hubo un tiempo en que siendo niñas fuimos amigas, y pues tomé la decisión porque sentí a mucha gente que quería ver esa reconciliación”.

“Es bonito dar ese mensaje, de que nos debemos reconciliar. Me reconciliaría con todo mundo... Recuerden que no soy yo quien ha aventado el primer golpe, soy yo la que se defiende de los ataques y muchas veces tardo mucho en defenderme”, aseveró Gloria Trevi.

¿Qué dijo de Pati Chapoy?

“Me ha hecho mucho daño. Creo que le ha hecho daño a muchas otras personas. Ese puede ser su trabajo, es un trabajo muy triste”, dijo sobe Pati Chapoy.

“La demanda que existe ahorita en Texas fue provocada por los ataques que querían seguir haciendo después de que había salido absuelta y de que estaba yo reiniciando mi vida… Estaba volviendo a empezar a levantarme con ‘Cinco minutos’ y en ‘El show de los sueños’”, recordó.

Pati Chapoy vive en una de las zonas más exclusivas de la CDMX Instagram @chapoypati

“Quisieron decir cosas y tuve que defenderme, no nada más por mí, sino por mi familia, y por toda la gente que trabaja y que vive de lo que yo hago, y por los fans que han tenido fe en mí, que también dicen: ‘Gloria haz algo’”.

“Si por mi fuera, me reconciliaría con toda la gente... En el cielo nos vamos a encontrar todos... ¡bueno unos no van a llegar! Pero eso es lo que nos piden, que nos reconciliemos con quien te ataca, que ames a tu enemigo, y créanme que en mí hay mucho amor incluso para ellos. Pero cuando tú amas a un hijo, y ese hijo hace algo malo, lo tienes que corregir, y tal vez eso sea defendiéndote”.