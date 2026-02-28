De Emmanuel a Grupo Firme: estos son los récords que podría romper Sakira el domingo en el Zócalo

Oficialmente, el récord de asistencia a un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México pertenece a Los Fabulosos Cadillacs.

La contabilidad de las personas que acuden a los shows masivos en el centro de lo que fue la Gran Tenochtitlán ha sido tema polémico desde hace 20 años. Con ayuda del mapeo tecnológica, se ha llegado al consenso de que al Zócalo no le caben más de 220 mil personas.

En este cálculo, en cada metro cuadrado caben 6 personas. Un ejercicio del sitio N+, hecho para cálculos de un mitin político, comprobó sin embargo, que cabe una persona más, es decir, 7... y queda un pequeño espacio aún.

Ese cálculo le da la razón a la cifra que se dio para el concierto de Los Fabulosos Cadillacs, en donde la autoridad aseguró que asistieron 300 mil personas.

Ese parece ser el límite de cupo para el Zócalo pero la expectativa generada por Shakira ha hecho pensar que quizá sus fans se puedan apretujar un poco más que los de Los Fabulosos Cadillacs y romper el récord con más de 300 mil asistentes.

El show de Emmanuel, el pionero

Pero incluso antes de la era de estos shows masivos, hay un antecedente con Emmanuel en 1987.

Nuestra revista consignó en sus páginas que fue tal la cantidad de personas y pocos policías, que Emmanuel les pedía que no se empujaran. De hecho “El Rey Azul” no pudo terminar su espectáculo valuado en 40 millones de pesos de la época.

“Los coros aún cantaban ‘Toda la vida’ y Emmanuel tuvo que salir casi de incógnito para no ser aplastado por la muchedumbre. Ya no fue posible continuar; la masa humana se agitaba peligrosamente y amenazaba con derribar las alambradas de contención y provocar un accidente mayúsculo. Por eso Emmanuel y las autoridades del (entonces llamado así) Departamento del Distrito Federal decidieron suspender el espectáculo”.

En esa misma edición se evidenció lo complicado que fue saber cuánta gente acudió: se recopilaron las cifras publicadas por los diarios al día siguiente y los más conservadores pusieron 200 mil pero hubo entusiastas que calcularon 280 mil.

No hubo una cifra oficial TVyNovelas

El misterioso récord de Juan Gabriel

Esta última cifra era, hasta antes de Los fabulosos, el récord y lo había impuesto Grupo Firme. Para la historia queda, sin embargo, una cifra que no se pudo comprobar porque no existía la tecnología que hoy se tiene: Juan Gabriel, el 1 de enero del 2000, tuvo a 350 mil personas cantando: “Cómo quisiera, ay / Que tú vivieras / Que tus ojitos jamás se hubieran / Cerrado nunca y estar mirándolos”.

De modo que si Shakira quiere tener un récord absoluto y lejos de cualquier duda, tendría que tener a 350,001 fans en el Zócalo y calles aledañas, porque hay que recordar que debido precisamente ala expectativa por la cantante colombiana, habrá tres pantallas gigantes en avenida 16 de septiembre, avenida Juárez y en la calle Pino Suárez.

