Suscríbete
Famosos

Franco y Breh tienen crisis de pareja dentro de "¿Apostarías por mí?” y se dejan de hablar

Discutieron durante tres horas y solamente lograron herirse y recriminarse

Febrero 28, 2026 • 
Alejandro Flores
FRANCO Y BREH.jpg

Franco y Breh son parte del team Rebelión

ViX

Franco Tradardi es acusado de “soberbio” por ciertas actitudes dentro del reality show "¿Apostarías por mí?”.

Por ejemplo, constantemente se asume como el estratega dentro de la villa. Cada vez que se hace una nominación, Franco se reúne con Adrián Di Monte para planear su siguiente movimiento.
Esas actitudes, sin embargo, llegaron a un límite cuando Franco se enfrentó al Anfitrión durante una de las dinámicas semanales.
Tradardi y su pareja, Breh, perdieron el reto de composición de rap por lo que quedaron como “esclavos” de David y Gigi, que fueron los ganadores del reto.
El Anfitrión les asignó de “penitencia” a Franco y Breh que tenían que ser los sirvientes de David y Gigi durante un día.
TE RECOMENDAMOS: Poncho de Nigris publica video abrazando a sus hijos pero le reclaman que olvidó a la mayor, Ivanna
De modo que cada tarea que le era asignada de David o Gigi, ellos de inmediato le ordenaban a ellos que la hicieran. O incluso les pidieron que les ayudaran a vestirse.
A David le tocó barrer la cocina y obviamente le ordenó a Franco que lo hiciera. El Anfitrión, para asegurarse de que cumpliera, también le repetía las órdenes. En ese momento Franco explotó y le soltó una majadería al Anfitrión.
“Anfitrión, come mi...”, dijo en tono claro.

El castigo contra Franco y Breh

El Anfitrión castigó a Franco y Breh: tienen que lavar los baños durante una semana cada vez que suene una alarma: puede ser a la hora de la comida o a la 1 de la mañana.

Polémicas, enojos y reclamos por ‘Enrollados’
Enrollados.jpg
Famosos
Eduardo España ABANDONA la gira de ‘Enrollados’ junto a Adal Ramones; estas son las verdaderas razones
El actor compartió un video anunciando que no formará parte del rencuentro de ‘Otro Rollo’ y que su contrato está vencido.
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Adal Ramones asegura que iba a sacrificar empleos por la gira de “Enrrollados”
Enero 31, 2026
Famosos
La gira de Otro Rollo se desmorona: otra integrante abandona y dudan que Adal Ramones pueda estar
Enero 21, 2026
Famosos
Mauricio Castillo se siente TRAICIONADO por Adal Ramones: “No sé si alguna vez fuimos amigos”
Febrero 25, 2026
Famosos
Famosa standupera denuncia que NO le han devuelto el dinero de sus boletos de “Enrrollados”
Febrero 22, 2026
Enrollados.jpeg
Famosos
“Otro Rollo” vuelve… pero en vivo: llega “Enrollados”, el show que revivirá la irreverencia tras 18 años
Agosto 12, 2025
 · 
Luz Meraz
consuelo duva enrrollados.jpg
Famosos
Consuelo Duval se enojó con Adal Ramones y asegura que hay “algo chueco” en “Enrrollados”
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
adal ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones acepta que su amigo empresario puso precios muy altos para el reencuentro de “Otro Rollo”
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores

Eso provocó la ruptura de Franco y Breh: ella se enojó con él porque fue su culpa que los hayan puesto a lavar los baños.
QUÉDATE A LEER: Julián Gil no se arrepiente de la grosería que le dijo a Franco en “El Conquistador": “Sí es un...”
Durante toda la noche del viernes, discutieron por horas. Al principio, Breh pensaba perdonarlo pero conforme avanzó la discusión, se dio cuenta que su relación tiene serios problemas, que van más allá de lo que ha sucedido en la villa.

“Lo que quiero es que dejes de hablarme, que me dejes sola”, le dijo en varios momentos de la discusión.

Efectivamente, Franco y Breh se dieron cuenta que desde hace mucho tiempo su amor está fisurado porque no logran superar sus diferencias y cada vez que se enfrentan a un problema, lo único que hacen es meterse en un infinito círculo de recriminaciones.

“Creo que lo tendremos que resolver más adelante, no aquí”, dijo Breh cuando se acabó la discusión.

¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
NEIL SEDAKA.jpg
Famosos
Muere Neil Sedaka, legendario rocanrolero y autor del clásico “Calendar Girl”
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
franco tradardi breh julian gil.jpg
Famosos
Julián Gil no se arrepiente de la grosería que le dijo a Franco en “El Conquistador": “Sí es un...”
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose emilia ana barbara.jpg
Famosos
José Emilio se conmueve con video de su madrastra Ana Bárbara pero tiene una razón para no volver a su casa
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho de nigris.jpg
Famosos
Poncho de Nigris publica video abrazando a sus hijos pero le reclaman que olvidó a la mayor, Ivanna
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
saskia niño csarmen salinas.jpg
Famosos
Saskia Niño de Rivera pide parar polémica de su pódcast contra Carmen Salinas por presunto ritual con niños
Saskia asegura que “el foco” nunca ha sido perjudicar a terceras personas
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
ricardo montaner.jpg
Famosos
Ricardo Montaner reaparece luego de 3 años de retiro: “No sabía cuándo volvería a verlos”
El cantante venezolano se ha mostrado especialmente emocionado al reencontrarse con el escenario y con sus fans
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
Momo-Guzmán.jpg
Famosos
Momo Guzmán se aleja de las redes sociales tras recibir “constantes ataques y AMENAZAS”
El creador de contenido dejó atrás a ‘La Burrita Burrona’ y busca saltar a la fama con su nuevo personaje.
Febrero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Regina-Murguía.jpg
Famosos
Regina Murguía atribuye su actitud positiva para superar el CÁNCER de colon que la sorprendió
En enero pasado, la cantante anunció que terminó su tratamiento médico.
Febrero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez