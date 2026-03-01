Franco y Breh tienen crisis de pareja dentro de "¿Apostarías por mí?” y se dejan de hablar

Franco Tradardi es acusado de “soberbio” por ciertas actitudes dentro del reality show "¿Apostarías por mí?”.

Por ejemplo, constantemente se asume como el estratega dentro de la villa. Cada vez que se hace una nominación, Franco se reúne con Adrián Di Monte para planear su siguiente movimiento.

Esas actitudes, sin embargo, llegaron a un límite cuando Franco se enfrentó al Anfitrión durante una de las dinámicas semanales.

Tradardi y su pareja, Breh, perdieron el reto de composición de rap por lo que quedaron como “esclavos” de David y Gigi, que fueron los ganadores del reto.

El Anfitrión les asignó de “penitencia” a Franco y Breh que tenían que ser los sirvientes de David y Gigi durante un día.

De modo que cada tarea que le era asignada de David o Gigi, ellos de inmediato le ordenaban a ellos que la hicieran. O incluso les pidieron que les ayudaran a vestirse.

A David le tocó barrer la cocina y obviamente le ordenó a Franco que lo hiciera. El Anfitrión, para asegurarse de que cumpliera, también le repetía las órdenes. En ese momento Franco explotó y le soltó una majadería al Anfitrión.

“Anfitrión, come mi...”, dijo en tono claro.

El castigo contra Franco y Breh

El Anfitrión castigó a Franco y Breh: tienen que lavar los baños durante una semana cada vez que suene una alarma: puede ser a la hora de la comida o a la 1 de la mañana.

Eso provocó la ruptura de Franco y Breh: ella se enojó con él porque fue su culpa que los hayan puesto a lavar los baños.

Durante toda la noche del viernes, discutieron por horas. Al principio, Breh pensaba perdonarlo pero conforme avanzó la discusión, se dio cuenta que su relación tiene serios problemas, que van más allá de lo que ha sucedido en la villa.

“Lo que quiero es que dejes de hablarme, que me dejes sola”, le dijo en varios momentos de la discusión.

Efectivamente, Franco y Breh se dieron cuenta que desde hace mucho tiempo su amor está fisurado porque no logran superar sus diferencias y cada vez que se enfrentan a un problema, lo único que hacen es meterse en un infinito círculo de recriminaciones.