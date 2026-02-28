Suscríbete
Muere Neil Sedaka, legendario rocanrolero y autor del clásico “Calendar Girl”

El cantautor había sido trasladado de emergencia al hospital

Febrero 27, 2026 • 
Alejandro Flores
NEIL SEDAKA.jpg

Neil Sedaka tuvo éxitos en los 60 y 70

Instagram

Los éxitos de Neil Sedaka son un eslabón entre las baladas vocales de los 50 y el rock and roll de los 60.

Sedaka murió este viernes luego de haber sido trasladado de urgencia a un hospital en el que lamentablemente no se pudo recuperar.
Su muerte trae a la memoria sus apariciones en televisión en los años 60, cuando tuvo momentos de éxito masivo.
Primero fue “Oh! Carol” y luego “Calendar Girl”. Ambas con un estilo festivo que marcó la obra de este cantautor estadounidense que se compone de poco más de 500 canciones.
La noticia de su muerte la dio a conocer su familia a través de un comunicado que fue dado a conocer a través del portal TMZ:

“Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones, pero sobre todo, al menos para quienes tuvimos la suerte de conocerlo, un ser humano increíble a quien extrañaremos profundamente”.

Los años del hambre de Neil Sedaka

En una entrevista con la presentadora Gloria Hunniford en los años 90, Sedaka contó que a comienzos de los años 60, cuando comenzó su carrera, lo más difícil de soportar fue su crisis económica.

“Fueron los años del hambre”, dijo Sedaka quien reveló que ganaba apenas 50 dólares a la semana.

En 1961, la historia cambió y auqnue apenas era un joven de 16 años, comenzó a cosechar el éxito de su primer éxito: “Oh Carol

Cantante
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
