Las dos demandas que terminaron con la carrera de Ana Colchero

Después de sus pleitos legales con TVAzteca se retiro de las telenovelas

Febrero 28, 2026 • 
Alejandro Flores
ANA COLCHERO.jpg

Ana Colchero dejó de hacer televisión en 1999

Youtube

Aba Colchero se hizo estrella con su participación en “Corazón Salvaje”, la versión de 1994 en la que compartió protagónico con Eduardo Palomo y Edith González.

Su actuación como la caprichosa condesa Aimeé De Altamira de Alcázar y Valle marcó el tono de su desarrollo como actriz y remarcó su talento para imprimir profundidad a sus personajes.
Fue así que al siguiente año obtuvo el protagónico de “Alondra”, en donde interpretó a una mujer rebelde y que se enfrenta a la sociedad de su época para defender su honor y su amor.

Ana Colchero decidió, en 1996, dar el salto a TV Azteca para participar en la que es la primera telenovela mexicana que mezcla la política con el romance: Nada Personal.
Interpreta ahí a Camila de los Reyes, la hija de un político asesinado que embarca en una odisea para desenmascarar al sistema corrupto.
PUEDES LEER: La fatal historia del galán de telenovela que perdió hasta su nombre en pleito con TV Azteca
“Nada personal” es considerada un hito en la historia de las telenovelas por su contenido y su dirección escénica, pero en uno de esos capítulos históricos, está la demanda de Ana Colchero, de la cual la revista TVyNovelas dio cuenta en 1998, cuando se dio a conocer el fallo en contra de la actriz.

¿Por qué demandó Ana Colchero a TV Azteca?

Ana Colchero perdió la demanda que interpuso contra TV Azteca a finales de 1996 luego de que no estuviera de acuerdo con el curso de su personaje de Camila en la telenovela Nada Personal y por esta razón abandonara la producción.
La actriz argumentó en aquel entonces que su personaje se había desvirtuado y demandó a la televisora ante el instituto Nacional de Derechos de Autor pero el pasado en agosto de ese 1998, el fallo se dictó a favor de TV Azteca debido a que Ana abandonó las grabaciones incumpliendo así su contrato laboral.

Fue condenada a pagar 15,000 dólares de acuerdo con la pena y convencional pactada en el contrato de actuación en caso de que alguna de las partes incumpliera.
Demandas perdidas por Ana Colchero

Por si fuera poco, ese año Ana también perdió la demanda que interpuso por haber utilizado su imagen en la portada del disco de la telenovela “Nada personal” razón por la cual reclamaba el pago del daño material causado a su persona.

Pero el juzgado décimo noveno de la civil del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal dictó la sentencia definitiva que favoreció a TV Azteca.
Ana Colchero dijo en ese momento, sentirse sorprendida por el fallo y anunció que apelaría su caso.
Cabe señalar que TV Azteca contrademandó a Ana Colchero luego de que la actriz abandonara la telenovela pero la contrademanda fue declarada improcedente.
Lo cierto es que después de ese pleito legal, la carrera de Colchero en televisión se detuvo. No hubo más telenovelas (la última fue con una televisora peruana en 1999) y a partir de entonces, Ana se dedicó al activismo político en un claro paralelismo con su personaje de Camila: igual que ella, su ideal ha sido desde entonces luchar contra el sistema corrupto.

ana colchero Nada personal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
