Madonna se reencuentra con Alberto Guerra tras sensual video; la cara de Zuria Vega lo dice todo

Lo de Alberto Guerra con Madonna ya es cosa de dos años.

Sus vidas se cruzaron en 2024 con una sesión defotos para Re-Edition, la prestigiosa revista de modas. Con una fuerte carga sensual, el actor mexicano y la cantante estadounidense hicieron poses de cama pero cargadas con una fuerte simbología religiosa.

Dos años después, Alberto y Madonna se reencontraron para el lanzamiento de una fragancia de Dolce&Gabanna. La intensidad de su colaboración entonces subió dos rayitas con un video que era un derroche de sensualidad.

Como informamos en TVyNovelas, el video se en realidad un cortometraje dirigido por Mert Alas. Se puede ver a Madonna seduciendo a Alberto, mientras un hombre más joven se les une. La química es palpable en las imágenes candentes.

Surgió entonces incluso una versión de que Zuria Vega, con quien Alberto vive felizmente casado desde hace 13 años, se molestó por el contenido del video.

Ella lo ha negado y por el contrario, ha dicho que se siente emocionada por la amistad de Guerra y la Reina del Pop.

El reencuentro de Alberto Guerra y Madonna

Su nueva colaboración como embajadores de la fragancia de Dolce&Gabanna los puso de nuevo cara a cara durante el desfile de la marca en la Semana de la Moda de Milán.

En el desfile de este sábado, en primera fila estuvo, como es usual, Anna Wintour y junto a ella se sentaron Alberto Guerra en su papel de embajador de la marca para el perfume y su esposa Zuria Vega.

Entonces apareció Madonna para ocupar su lugar junto a ellos. Llegó a través de la pasarela y se dirigió con el actor mexicano para abrazarlo efusivamente.

Zuria permaneció sentada y en un video que se hizo viral en TIkTok se alcanza a ver su cara entre los abrigos de Wintour y Madonna.

Zuria Vega y Alberto Guerra. La expresión de Zuria (círculo) ante la presencia de Madonna Instagram

Su gesto es de evidente asombro ante la escena con dos gigantes de la cultura pop mundial. La escena se repitió al final de la pasarela pero esta vez con Domenico Dolce y Stefano Gabbana, quienes bajaron de la pasarela para saludar a Anna, Madonna y Alberto, en ese orden.