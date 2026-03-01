Adrián Di Monte llora al recordar a sus padres adoptivos que viven en Cuba y a su abuela muerta

Nuja Amar quiso explorar el alma de Adrián Di Monte.

Mientras descansaban en la cama, la influencer y empresaria comenzó a preguntarla a su pareja sobre su pasado en Cuba. Adrián se mantuvo hermético durante toda la conversación, hasta el punto de que Nuja le pidió abrirse para que la gente conociera un poco más sobre sus sentimientos.

Adrián Di Monte salió de Cuba a los 14 años y desde entonces comenzó una carrera actoral que tuvo un punto culminante en 2017, cuando Televisa le ofreció un contrato de exclusividad.

Sin embargo, poco se sabe de su vida familiar. Por eso mismo, Nuja intentó que el actor hablara de ello como parte del contenido que ofrecen en el reality show "¿Apostarías por mí?”.

El recuerdo más doloroso de Adrián Di Monte

Es así como el público ahora sabe que Adrián Di Monte lo que más extraña de Cuba es a sus padres adoptivos: Israel y Nora.

Nuja le preguntó por qué seguían en Cuba y si no habían pensado en ir a vivir a Miami, como sus padres sanguíneos, Raúl y Elena.

“Es que no quieran salir de Cuba, es que no es tan fácil”, dijo Adrián.

Amar le propuso entonces que en cuanto salgan de "¿Apostarías por mí?” vayan a Cuba a verlos, no sólo a sus padres adoptivos, también a sus familiares y amigos que aún viven allá.

Fue entonces que Adrián se quebró al hablar de su abuela ya fallecida.