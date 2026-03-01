Suscríbete
Famosos

Adrián Di Monte llora al recordar a sus padres adoptivos que viven en Cuba y a su abuela muerta

Por primera vez, el actor detalló lo que siente al pensar en su familia que vive en la isla

Febrero 28, 2026 • 
Alejandro Flores
adrian di monte.jpg

Nuja Amar exploró el alma de su amado

ViX

Nuja Amar quiso explorar el alma de Adrián Di Monte.

Mientras descansaban en la cama, la influencer y empresaria comenzó a preguntarla a su pareja sobre su pasado en Cuba. Adrián se mantuvo hermético durante toda la conversación, hasta el punto de que Nuja le pidió abrirse para que la gente conociera un poco más sobre sus sentimientos.
Adrián Di Monte salió de Cuba a los 14 años y desde entonces comenzó una carrera actoral que tuvo un punto culminante en 2017, cuando Televisa le ofreció un contrato de exclusividad.
Sin embargo, poco se sabe de su vida familiar. Por eso mismo, Nuja intentó que el actor hablara de ello como parte del contenido que ofrecen en el reality show "¿Apostarías por mí?”.
TE RECOMENDAMOS LEER: Madonna se reencuentra con Alberto Guerra tras sensual video; la cara de Zuria Vega lo dice todo

El recuerdo más doloroso de Adrián Di Monte

Es así como el público ahora sabe que Adrián Di Monte lo que más extraña de Cuba es a sus padres adoptivos: Israel y Nora.

Polémicas, enojos y reclamos por ‘Enrollados’
Enrollados.jpg
Famosos
Eduardo España ABANDONA la gira de ‘Enrollados’ junto a Adal Ramones; estas son las verdaderas razones
El actor compartió un video anunciando que no formará parte del rencuentro de ‘Otro Rollo’ y que su contrato está vencido.
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Adal Ramones asegura que iba a sacrificar empleos por la gira de “Enrrollados”
Enero 31, 2026
Famosos
La gira de Otro Rollo se desmorona: otra integrante abandona y dudan que Adal Ramones pueda estar
Enero 21, 2026
Famosos
Mauricio Castillo se siente TRAICIONADO por Adal Ramones: “No sé si alguna vez fuimos amigos”
Febrero 25, 2026
Famosos
Famosa standupera denuncia que NO le han devuelto el dinero de sus boletos de “Enrrollados”
Febrero 22, 2026
Enrollados.jpeg
Famosos
“Otro Rollo” vuelve… pero en vivo: llega “Enrollados”, el show que revivirá la irreverencia tras 18 años
Agosto 12, 2025
 · 
Luz Meraz
consuelo duva enrrollados.jpg
Famosos
Consuelo Duval se enojó con Adal Ramones y asegura que hay “algo chueco” en “Enrrollados”
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
adal ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones acepta que su amigo empresario puso precios muy altos para el reencuentro de “Otro Rollo”
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores

Nuja le preguntó por qué seguían en Cuba y si no habían pensado en ir a vivir a Miami, como sus padres sanguíneos, Raúl y Elena.

“Es que no quieran salir de Cuba, es que no es tan fácil”, dijo Adrián.

Amar le propuso entonces que en cuanto salgan de "¿Apostarías por mí?” vayan a Cuba a verlos, no sólo a sus padres adoptivos, también a sus familiares y amigos que aún viven allá.

Fue entonces que Adrián se quebró al hablar de su abuela ya fallecida.

“Daría cualquier cosa por tener a mi abuela”, dijo Adrián entre sollozos.

Adrián Di Monte ¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
cynthia-klitbo--.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo vuelve a las telenovelas en “Corazón de oro” pero nos presume lo que más la enorgullece
Febrero 28, 2026
 · 
Nayib Canaán
CASA DE LOS FAMOSOS.jpg
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
zocalo sakira.jpg
Famosos
De Emmanuel a Grupo Firme: estos son los récords que podría romper Sakira el domingo en el Zócalo
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
NEIL SEDAKA.jpg
Famosos
Muere Neil Sedaka, legendario rocanrolero y autor del clásico “Calendar Girl”
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
franco tradardi breh julian gil.jpg
Famosos
Julián Gil no se arrepiente de la grosería que le dijo a Franco en “El Conquistador": “Sí es un...”
Franco y Breh recordaron el incómodo momento que vivieron con Julián
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose emilia ana barbara.jpg
Famosos
José Emilio se conmueve con video de su madrastra Ana Bárbara pero tiene una razón para no volver a su casa
El hijo de Mariana Levy se enfrentó a un video en el que la cantante llora al recordar el tiempo en que vivió en su casa
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho de nigris.jpg
Famosos
Poncho de Nigris publica video abrazando a sus hijos pero le reclaman que olvidó a la mayor, Ivanna
Aumenta la polémica por las supuestas amenazas que recibió Poncho
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
saskia niño csarmen salinas.jpg
Famosos
Saskia Niño de Rivera pide parar polémica de su pódcast contra Carmen Salinas por presunto ritual con niños
Saskia asegura que “el foco” nunca ha sido perjudicar a terceras personas
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores