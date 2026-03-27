Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Ginny Hoffman se dice “FELIZ” de que Héctor Parra siga en la cárcel y le hace insólita petición a Daniela

La exparticipante de ‘Chiquilladas’ ofreció fuertes declaraciones sobre su ex y la media hermana de su hija.

Marzo 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ginny-Hoffman.jpg

Ginny Hoffman le mandó un mensaje contundente a Daniela Parra.

YouTube/Instagram

“Las autoridades que tiene todo el material en sus manos, han hecho justicia”.

La actriz Ginny Hoffman reveló que el que su expareja y padre de su hija Alexa, Héctor Parra, siga preso, es señal de que se hizo justicia. Y es que el actor fue acusado por su hija del delito de corrupción de menores agravado, por el que le dieron 12 años y 6 meses de prisión.

“Estoy muy feliz de ver que al final se ha hecho justicia, las autoridades que tiene todo el material en sus manos, han hecho justicia”, dijo.

Hoffman afirma que se van a caer muchas máscaras, y también aprovechó las cámaras en un reciente encuentro con la prensa, para mandarle una insólita petición a la media hermana de su hija, Daniela.

TE RECOMENDAMOS: Ginny Hoffman admite por primera vez que cometió “UN ERROR FATAL” en el proceso contra Héctor Parra

La exparticipante de ‘Chiquilladas’ expresó también que Alexa está “sacada de onda” porque Daniela apoya a su padre, sabiendo, supuestamente, lo que Héctor le hizo a su hija.

“Alexa está muy sentida, está impactada, sorprendida porque no reconoce a Daniela; ella dice ‘no entiendo por qué lo hizo, por qué lo quiere defender’”, indicó.

Daniela, la hija mayor de Parra siempre ha manifestado que su padre es inocente, y para ella, su hermana Alexa, con quien tenía una relación muy cercana, ya “está muerta”.

Te puede interesar:
moises-penaloza-corazon-oro.jpg
Telenovelas
Moisés Peñaloza es un boxeador en “Corazón de oro” y se preparó tres meses: “Pesaba 81 y ahora peso 94 kilos”
Marzo 23, 2026
 · 
Edson Vázquez
Maxine-Woodside.jpg
Famosos
Le QUITAN una hora de programa de radio a Maxine Woodside y la mandan a plataformas digitales
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Heydi-Infante.jpg
Famosos
Nieta de Pedro Infante denuncia que fue SECUESTRADA por ‘Gama, el doctor de las estrellas’
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Angélica-Vale-Otto-Padrón.jpg
Famosos
Angélica Vale y su aún esposo Otto Padrón ahora se volvieron ROOMIES: “Simplemente se transformó el amor”
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juego devoces silvas.jpg
Famosos
La desgarradora revelación de Walo Silvas en “Juego de Voces": “Mi mamá intentó quitarse la vida 3 veces”
Marzo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
florinda meza (3).jpg
Famosos
¿Qué piensa Florinda Meza de la relación de Nodal y Ángela Aguilar? Le echa la culpa a uno de los dos
Marzo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores

El mensaje que le mandó Ginny a Daniela

La actriz le envió un mensaje a Daniela pidiéndole que se aleje de “la sombra de su padre” para que pueda brillar en el medio artístico, pues según ella, está a la sombra de Héctor.

NO TE VAYAS SIN LEER: Ryan Hoffman sale a defender a su hermana Ginny y termina refiriéndose a Alexa como “hija violad*”

“Lo mejor que le puede pasar a Daniela es deslindarse de su papá, es una mujer que tiene ganas de hacer cosas, sobresalir, estaría padrísimo que lo haga por ella misma, que deje la sombra del papá”, concluyó.

Daniela Parra Ginny Hoffman
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
camila fernadez (1).jpg
Famosos
Lupita D’Alessio hace llorar a Camilia Fernández; le manda un audio tras escuchar su versión de “Acaríciame”
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis miguel mariana seane.jpg
Famosos
La historia detrás de la foto que Luis Miguel aceptó tomarse con Mariana Seoane: “No con cualquiera”
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
rociodurcal juan gabriel.jpg
Famosos
El video que muestra la mala relación entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel en su último disco juntos
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
pati chapoylinet.jpg
Famosos
Pati Chapoy se indigna con el ex esposo de Linet Puente por infiel y deudor
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
Noelia-Castillo.jpg
Viral
El caso de Noelia Castillo: la joven de 25 años que recibió la EUTANASIA en España
Tras sufrir una agresión sexual múltiple, se quiso quitar la vida, pero sobrevivió y quedó paralítica.
Marzo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mimoso.jpg
Famosos
El Mimoso confiesa que vivió tres años de alcoholismo y depresión; y revela la razón
El cantante de regional mexicano asegura que estuvieron a punto de “destruir su carrera”
Marzo 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
angeliqe boyer.jpg
Famosos
Angelique Boyer recrea su propio meme y hasta le agrega una canción
“Hagamos un sindicato” se ha convertido en todo un llamado a la revolución con Angelique como “la máxima líderesa”
Marzo 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
kimshantal-portada-digital--.jpg
Famosos
Kim Shantal se prepara para pelea en “Supernova Génesis 2026" mientras libra su batalla emocional más importante
La reina digital se reconstruye a un mes de enfrentar a Lupita Villalobos y advierte: “Estoy contando los días para demostrarle de lo que estoy hecha”
Marzo 26, 2026
 · 
Edson Vázquez