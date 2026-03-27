Ginny Hoffman se dice “FELIZ” de que Héctor Parra siga en la cárcel y le hace insólita petición a Daniela

“Las autoridades que tiene todo el material en sus manos, han hecho justicia”.

La actriz Ginny Hoffman reveló que el que su expareja y padre de su hija Alexa, Héctor Parra, siga preso, es señal de que se hizo justicia. Y es que el actor fue acusado por su hija del delito de corrupción de menores agravado, por el que le dieron 12 años y 6 meses de prisión.

“Estoy muy feliz de ver que al final se ha hecho justicia, las autoridades que tiene todo el material en sus manos, han hecho justicia”, dijo.

Hoffman afirma que se van a caer muchas máscaras, y también aprovechó las cámaras en un reciente encuentro con la prensa, para mandarle una insólita petición a la media hermana de su hija, Daniela.

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La exparticipante de ‘Chiquilladas’ expresó también que Alexa está “sacada de onda” porque Daniela apoya a su padre, sabiendo, supuestamente, lo que Héctor le hizo a su hija.

“Alexa está muy sentida, está impactada, sorprendida porque no reconoce a Daniela; ella dice ‘no entiendo por qué lo hizo, por qué lo quiere defender’”, indicó.

Daniela, la hija mayor de Parra siempre ha manifestado que su padre es inocente, y para ella, su hermana Alexa, con quien tenía una relación muy cercana, ya “está muerta”.

El mensaje que le mandó Ginny a Daniela

La actriz le envió un mensaje a Daniela pidiéndole que se aleje de “la sombra de su padre” para que pueda brillar en el medio artístico, pues según ella, está a la sombra de Héctor.

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“Lo mejor que le puede pasar a Daniela es deslindarse de su papá, es una mujer que tiene ganas de hacer cosas, sobresalir, estaría padrísimo que lo haga por ella misma, que deje la sombra del papá”, concluyó.