“Están llenas de odio": Daniela Parra se lanza contra su hermana Alexa y Ginny Hoffman

Empoderada gracias a su triunfo en Las estrellas bailan en Hoy edición 2023, Daniela Parra no desiste en defender a su padre, el actor Héctor Parra, quien paga una condena de 10 años y seis meses por corrupción de menores en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Además, la joven ganadora del reality de Televisa asegura a TVyNovelas que sigue en pie la denuncia en contra de su exmadrastra, Ginny Hoffman, por el delito de omisión, esto por no denunciar de inmediato las supuestas agresiones del histrión hacia su hija menor, Alexa.

“Los días 6 y 8 de noviembre, Ginny y Alexa fueron citadas ante la autoridad ministerial para atender diversas diligencias solicitadas por el Ministerio Público en una carpeta de investigación iniciada por una denuncia de hechos realizada por Daniela en noviembre de 2021”, anunció el abogado de la actriz en un comunicado.

El delito por el que fue denunciada ante la Fiscalía de Delitos Sexuales es el de omisión, y el argumento de la primogénita de Parra señala que, a pesar de saber lo que supuestamente estaba pasando su hija, decidió ventilar el caso primero con una revista de circulación nacional, antes de levantar la demanda que por ley debería hacer.

“A la denuncia le están dando seguimiento, a mí no me han notificado nada absolutamente, pero sí sigue el proceso. Con esto no quiero decir que mi papá sea culpable, al contrario, quiero decir que si ella afirma que eso pasó realmente, ¿entonces por qué no denunció antes?, eso la hace cómplice, y si ellas están tan seguras de que así sucedió, pues entonces así de seguras deben estar de que lo ocultaron y lo callaron por mucho tiempo. Y ni modo, se persigue de oficio”, nos dice Daniela en entrevista exclusiva con TVyNovelas.

La joven fue cuestionada y criticada por su hermana Alexa, quien acusó al programa Hoy de “proteger a un delincuente”.

“Pero le tapé la boca, yo no tuve que decir nada, las cosas caen por su propio peso, o suben también, pero yo no dije absolutamente nada, eso es lo que ellas tienen, su rencor, están llenas de odio, pero yo no tengo eso en mi corazón, me he ganado a la gente, al público que votó por mí, que me quiere, eso se nota; si ellas tienen esos sentimientos en su corazón, es su problema, yo no lo tengo, estoy trabajando, estoy feliz, enamorada de la vida”.

Para la joven periodista que debutó en televisión con la oportunidad que le brindó la productora Andrea Rodríguez, lo más satisfactorio fue brindarle alegría y entretenimiento a su padre, quien no se perdía cada emisión del concurso.

“Mi papá veía el programa en vivo, llevaba su tablita de calificación, me marcaba; incluso cuando no bailaba yo, lo veía porque era fan del programa, de todos los participantes, conocía a Tefi, a Briggitte, a Luja, y el hecho de que él lo viera hacía que yo diera todo, porque sé que la tele es para llevarle felicidad a los espectadores, pero en mi caso, lo hacía más para llevarle felicidad a donde él está; es como si estuviera con él, porque no estamos juntos físicamente, pero en esta oportunidad hice todo para estar cerca de él, fue muy padre, una experiencia tremenda”.

El caso del actor en tribunales aún no termina, pues Daniela y sus abogados apelaron a la sentencia impuesta por el juez: “Ya nos dieron número de sala nueva, es algo que tenía que pasar; todavía falta que nos digan la fecha, pero continúo esperanzada, yo sé que todo va a salir a nuestro favor porque tenemos la verdad de nuestro lado, y con eso no se puede batallar”.