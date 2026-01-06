Ginny Hoffman admite por primera vez que cometió “UN ERROR FATAL” en el proceso contra Héctor Parra

“Es un tema muy delicado que se salió de las manos”.

Como nunca antes, la actriz Ginny Hoffman destapó verdades que había mantenido en secreto y admitió que cometió un grave error cuando su hija Alexa le contó sobre el supuesto abuso que vivió a manos de su padre, Héctor Parra.

Hoffman ofreció una charla a su hermano, el youtuber conocido como ‘Rayito’, y ahí abordó el tema del proceso legal que iniciaron Ginny y su hija contra su expareja.

En ‘Rayos X Podcast’, la actriz dijo que en medio de la crisis familiar que atravesó, cometió una grave equivocación al permitir que la situación se hiciera mediática.

“Cometimos un error fatal, fatal... y que hoy sí lo digo, lo cometí, puedo decir que me arrepiento, pero por algo pasan las cosas, se publicó esto en una revista”, explicó.

Meses antes de que se desatara el escándalo, Ginny recuerda que participó en una rueda de prensa donde fue cuestionada sobre si era cierto que su hija no podía ver a Parra, como él aseguraba, porque ella no se lo permitía.

Las “palabras de Hoffman fueron: “Este señor sabe perfectamente por qué no la ve, un papá no hace las porquerías que él hizo”.

Según lo relatado por la actriz, eso provocó que su expareja junto a su otra hija, Daniela, salieran a hablar en televisión, pidiéndoles que explicaran a qué se referían, pues sus declaraciones ambiguas dañaban la imagen de Parra.

Ginny manifestó que al principio, Alexa no quería que su padre supiera que lo había denunciado, hasta que tomó la decisión de hablar y, como no quería exponerse, recurrieron a una publicación escrita.

“Al salir él a decir todo esto, Alexa reacciona y dice ‘se acabó’ porque él dice en esas entrevistas ‘que salga Alexa y explique todo lo que le hice’, entonces ella reventó en ese momento y dijo ‘ok, ¿quiere que salga a decir lo que me hizo?, lo voy a hacer, pero se va a enterar todo el mundo, ¿eso es lo que quiere?, es lo que voy a hacer, porque él no se imagina que voy a hablar por todas las amenazas que me hizo, por todos los chantajes y por toda la manipulación que me hizo, él jura que no voy a hablar’”, detalló la madre de la joven.

Ginny reprueba de Daniela, la media hermana de su hija, apoye a su padre

En la entrevista, Hoffman también habló de Daniela y la postura que ha tomado al demostrarle su apoyo incondicional a su padre.

“Hoy sé, por mucha gente, que (Héctor Parra) tiene muy manejada a su otra hija, entonces, todo lo que él dice, es lo que su otra hija tiene que salir a decir, todo lo que él quisiera salir a decir a los medios, se lo dice a su hija para que ella lo diga. (Daniela) sabe muchas cosas también, muchas cosas que hizo el papá y eso me duele. Como mujer, lo que más me duele es que una hermana no haya apoyado a su otra hermana y, si no la querías apoyar, no la apoyes, pero no le eches esa tierra o ese veneno porque el papá quiere. Es una mujer, -ya no es ninguna niña-, que le dio la espalda a su hermana, sabiendo que su hermana dice la verdad. Qué triste apoyar y levantar a quien defiende a un abusador, estás cubriendo a un pederasta, perdón, pero las cosas como son”, argumentó.

Por otra parte, también dijo que experimenta culpa constante por lo Alexa vivió y de lo que no estuvo al tanto hasta que la propia joven lo expresó.

El actor permanece en prisión desde 2021. Instagram

“Es un tema muy delicado que se salió de las manos, es bien delicado, es algo que (Alexa), hasta hoy, no ha podido sacar bien, a mí no me dice muchas cosas, conmigo se guarda demasiadas cosas. Yo no sé si es por el tema de cuidarme, o que no me enoje más, o que no me sienta peor o más culpable, o deprimida, porque yo le he pedido mucho perdón, yo le he dicho ‘mami, perdóname’ porque, como mamá, no te das cuenta”, concluyó.

