Daniela Parra revela cuánto dinero paga al mes para ayudar a su papá Héctor Parra en la cárcel

Hace ya casi 15 años que Héctor Parra entró a la cárcel acusado de abuso cometido en contra de su hija Alexa.

El actor ha recibido ya una sentencia de 13 años de prisión, pero otra de sus hijas, Daniela Parra insiste en demostrar su inocencia y nunca ha dejado de apoyarlo a lo largo del juicio.

Eso la llevó a crear un negocio de venta de tamales que ahora es su mayor fuente de ingresos.

“Todo lo hemos logrado a pesar de esto. Mi papá me dice: soy tu chivo expiatorio porque los tamales están creciendo muchísimo y si yo tuviera que pasar otra vez por esto para que tu negocio crezca, volvería a pasar”, le contó Daniela Parra a Pati Chapoy en su canal de Youtube.

Parra reveló que hoy el negocio opera como una empresa boyante que produce y coloca en puntos de venta unos 600 tamales diariamente.

“En fechas especiales, hacemos hasta 5 mil tamales. Es un gran negocio pero requiere trabajo, dedicación y estar parada haciendo tamales”.

¿Cuánto paga Daniela Parra para la manutención de su papá en la cárcel?

Daniel Parra reveló también cuánto dinero gasta en su padre para que viva en la cárcel.

“Al mes, son unos 12 mil... no, 15 mil pesos. Pero es el único precio que hemos pagado; el único precio ha sido el económico”, contó Daniela.

Parra contó que la lucha legal sigue para tener a su papá fuera de la cárcel y que el amparo que tiene en trámite es un paso fundamental.