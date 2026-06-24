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Vidente asegura que habrá ABDUCCIÓN EXTRATERRESTRE durante el partido de hoy entre Brasil y Escocia

Vó Bahiana lanzó insólita predicción en donde naves aparecerían en el juego de futbol.

Junio 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Extraterrestres-prediccion.jpg

Una vidente brasileña asegura que extraterrestres se llevarán a jugadores y aficionados en el partido de hoy.

IA/TikTok

“Veía muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Estoy muy asustada. Es la segunda vez que estoy soñando con esto”.

Unas horas antes de disputarse el partido entre Brasil y Escocia, una vidente brasileña se está volviendo tendencia tras lanzar una insólita predicción que incluye una abducción alienígena.

Vó Bahiana afirma que ha soñado con una aparición extraterrestre durante el juego de la ‘Gran Fiesta del Futbol’.

En su predicción, la brasileña dijo que una primera nave llegará al estadio mientras se disputa el encuentro y después aparecerá otra de mayo tamaño.

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Luego, los jugadores y los espectadores serán abducidos, según la profecía de Vó Bahiana.

“Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó”, dijo en un clip difundido en redes sociales.

Detalló que “desciende una nave, llena de alienígenas” que se lleva consigo “a todos los jugadores” y a “más de setecientas personas”.

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Unos días más tarde, expresó que los extraterrestres se llevarían a los jugadores Vinícius y Neymar.

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@vobahiana_oficial

#vobahiana #copa #brasil🇧🇷 #copadomundo2026 #alienigenas

♬ som original - Vó Bahiana

Bahiana volvió a insistir en otro video, en el que aparece visiblemente afectada y entre lágrimas, en la llegada de seres de otro planeta a la Tierra y alertó que estos se llevaran “a miles de personas” durante el evento deportivo.

“Yo estaba dentro de esa nave cuando despegaba y llegaba una nave nodriza mucho más grande y se llevaba a miles de personas del campo de fútbol. Veía muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Estoy muy asustada. Es la segunda vez que estoy soñando con esto. El día 24 algo muy mal está por suceder en este partido, en este campo de fútbol, en Miami”, aseveró.

Vidente Ovnis Futbol
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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