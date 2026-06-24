Vidente asegura que habrá ABDUCCIÓN EXTRATERRESTRE durante el partido de hoy entre Brasil y Escocia

“Veía muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Estoy muy asustada. Es la segunda vez que estoy soñando con esto”.

Unas horas antes de disputarse el partido entre Brasil y Escocia, una vidente brasileña se está volviendo tendencia tras lanzar una insólita predicción que incluye una abducción alienígena.

Vó Bahiana afirma que ha soñado con una aparición extraterrestre durante el juego de la ‘Gran Fiesta del Futbol’.

En su predicción, la brasileña dijo que una primera nave llegará al estadio mientras se disputa el encuentro y después aparecerá otra de mayo tamaño.

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👽 Em menos de 24 horas uma nave alienígena pousará no estádio Hard Rock, em Miami, e serão abduzidos Neymar, Vini Jr, entre outros jogadores. Quem afirma é a renomada vidente Vó Bahiana, que hoje confirmou a informação pro SBT.



O presidente Trump ainda não se manifestou… pic.twitter.com/OPYw1RvhM8 — vitor mencarelli ᢉ𐭩 (@vitormencarelli) June 24, 2026

Luego, los jugadores y los espectadores serán abducidos, según la profecía de Vó Bahiana.

“Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó”, dijo en un clip difundido en redes sociales.

Detalló que “desciende una nave, llena de alienígenas” que se lleva consigo “a todos los jugadores” y a “más de setecientas personas”.

Unos días más tarde, expresó que los extraterrestres se llevarían a los jugadores Vinícius y Neymar.

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Bahiana volvió a insistir en otro video, en el que aparece visiblemente afectada y entre lágrimas, en la llegada de seres de otro planeta a la Tierra y alertó que estos se llevaran “a miles de personas” durante el evento deportivo.