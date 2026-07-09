Hermana de Octavio Ocaña, con 6 meses de embarazo, busca que policía que le di5paró PAGUE 19 mdp y no 50 mil

“No me pienso bajar del barco en ningún momento… lo más importante es la justicia de mi hermano”.

El conflicto que sostiene la familia de Octavio Ocaña sigue sin conseguir una resolución a casi 5 años del deceso del recordado ‘Benito’ en la serie de ‘Vecinos’. Es su hermana, Bertha, quien sigue pidiendo justicia con respecto a la condena de los policías implicados.

Bertha acudió ante las autoridades con seis meses de embarazo para decir que sigue involucrada en el proceso de su hermano: “No me pienso bajar del barco en ningún momento… lo más importante es la justicia de mi hermano”.

Mientras que el abogado que lleva el caso dijo que la Comisión Ejecutiva a Víctimas del Estado de México fijó una reparación del daño de menos de cincuenta mil pesos para la familia, hubo una resolución previa que dictaba más de diecinueve millones de pesos.

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“Lo único que estamos esperando es que el Estado de México realmente haga su trabajo y libere ya por fin el tema de la reparación integral del daño a la que tiene derecho la familia Pérez Ocaña”, dijo el abogado.

Añadió que tras un análisis de la Comisión, la reparación quedó en una cantidad de describió como “literal centavos”, y luego precisó que el monto final fue menor a 50 mil pesos.

En tanto, señaló que “del otro policía” ya existió una “sentencia firme”, y que el pendiente se concentró en la reparación del daño.

En el mismo espacio se habló del policía Gerardo N., a quien identificaron como parte de la discusión por abuso de autoridad. Se afirmó que un juez determinó que “no hay suficientes pruebas” y decidió no vincularlo a proceso por ese presunto delito.

Sobre los tiempos, se mencionó una “nueva audiencia en agosto”, en medio de la discusión sobre el estatus legal del policía y sobre si existía o no manera de citarlo si no estaba vinculado a proceso.

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Bertha dijo que su embarazo la hizo pensar en la ausencia de su hermano y en cómo contará su historia a su hijo. “Me hubiera encantado que él lo conociera… algún día mi hijo podrá conocer la historia de mi hermano”, manifestó.