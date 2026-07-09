Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Hermana de Octavio Ocaña, con 6 meses de embarazo, busca que policía que le di5paró PAGUE 19 mdp y no 50 mil

Bertha insistió en que no parará hasta obtener justicia.

Julio 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Bertha-Ocana.jpg

La hermana de Octavio Ocaña dio detalles del caso, a casi 5 años de su muerte.

YouTube

“No me pienso bajar del barco en ningún momento… lo más importante es la justicia de mi hermano”.

El conflicto que sostiene la familia de Octavio Ocaña sigue sin conseguir una resolución a casi 5 años del deceso del recordado ‘Benito’ en la serie de ‘Vecinos’. Es su hermana, Bertha, quien sigue pidiendo justicia con respecto a la condena de los policías implicados.

Bertha acudió ante las autoridades con seis meses de embarazo para decir que sigue involucrada en el proceso de su hermano: “No me pienso bajar del barco en ningún momento… lo más importante es la justicia de mi hermano”.

Mientras que el abogado que lleva el caso dijo que la Comisión Ejecutiva a Víctimas del Estado de México fijó una reparación del daño de menos de cincuenta mil pesos para la familia, hubo una resolución previa que dictaba más de diecinueve millones de pesos.

TE RECOMENDAMOS: Madre y hermana de Octavio Ocaña acusan al papá de ROBARSE la fortuna del actor de ‘Vecinos’

“Lo único que estamos esperando es que el Estado de México realmente haga su trabajo y libere ya por fin el tema de la reparación integral del daño a la que tiene derecho la familia Pérez Ocaña”, dijo el abogado.

Añadió que tras un análisis de la Comisión, la reparación quedó en una cantidad de describió como “literal centavos”, y luego precisó que el monto final fue menor a 50 mil pesos.

En tanto, señaló que “del otro policía” ya existió una “sentencia firme”, y que el pendiente se concentró en la reparación del daño.

En el mismo espacio se habló del policía Gerardo N., a quien identificaron como parte de la discusión por abuso de autoridad. Se afirmó que un juez determinó que “no hay suficientes pruebas” y decidió no vincularlo a proceso por ese presunto delito.

Te puede interesar:
karina-torres-.jpg
Famosos
Karina Torres de Las Perdidas, segunda confirmada para La Casa de los Famosos México 2026
Julio 07, 2026
 · 
MrPepe Rivero
gomita-circo-.jpg
Famosos
Gomita sobrevivió a delicada cirugía, estrenó su propio circo y presume ser cristiana: “No me avergüenzo”
Julio 07, 2026
 · 
Edson Vázquez
Geraldine-Bazan.jpg
Famosos
Geraldine Bazán destapa que divorciarse de Gabriel Soto “FUE LO MEJOR que me pudo haber pasado”
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Levy.jpg
Famosos
Mariana Levy se habría convertido en abuela de SU PRIMER NIETO, ¿qué diría? Su hijo José Emilio lo revela
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paola-Rojas.jpg
Famosos
Paola Rojas no puede esconder que está “enamoradísima” y se DERRITE por su nuevo novio
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lupillo-Rivera.jpg
Famosos
Lupillo Rivera demanda a su padre: le reclama las regalías de 150 canciones que SIGUE COBRANDO
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ernesto-laguardia----.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia, confirmado para La Casa de los Famosos México 2026
Julio 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Andrea-Chaparro.jpg
Famosos
Hija de Omar Chaparro confiesa que ES BISEXUAL y bromean en podcast: “Vamos con las caras de su padre”
Julio 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Sobre los tiempos, se mencionó una “nueva audiencia en agosto”, en medio de la discusión sobre el estatus legal del policía y sobre si existía o no manera de citarlo si no estaba vinculado a proceso.

NO TE VAYAS SIN LEER: Papá de Octavio Ocaña revela la razón por la que no se habla con su hija Bertha

Bertha dijo que su embarazo la hizo pensar en la ausencia de su hermano y en cómo contará su historia a su hijo. “Me hubiera encantado que él lo conociera… algún día mi hijo podrá conocer la historia de mi hermano”, manifestó.

Bertha Ocaña
 Octavio Ocaña
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia acusa a Imelda de demandar A SU PROPIO HIJO José Julián… ¡por la herencia!
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos-perros.jpg
Famosos
Famosos siguen sin aceptar las disculpas de Pedro Sola y usuarios logran suspender la cuenta de Pati Chapoy
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Waithsman.jpg
Famosos
Alfonso Waithsman destapa A LAS PEORES celebridades que ha maquillado: Laura Bozzo y Cecilia Suárez
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ximena herrera (1).jpg
Famosos
El secreto con el que Ximena Herrera entra a La Casa de los Famosos 2026
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Bonnie-Tyler.jpg
Hollywood
Muere a los 75 años Bonnie Tyler; la cantante que volvió ‘Total Eclipse of the Heart’ un himno pop de los 80’s
La intérprete estuvo en coma y luego se recuperó, sin embargo, su salud empeoró.
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Madre-leche-materna.jpg
Viral
Mujer en Venezuela SOBREVIVE bajo escombros junto a sus tres hijos alimentándolos con leche materna
La mujer logró mantener con vida a sus tres hijos.
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alfonso obregón.jpg
Famosos
Actriz acusa a Alfonso Obregón de abuso y exhibe chat donde él lo habría confesado: “Yo tenía 16 años”
Brenda Rivero publicó un video en TikTok para narrar lo que, asegura, vivió con el exactor de Shrek
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
vera wang.jpg
Famosos
La fuente de la eterna juventud de Vera Wang son dos alimentos chatarra; así luce a los 77 años
La diseñadora de modas publicó una galería para festejar su cumpleaños
Julio 08, 2026
 · 
Alejandro Flores