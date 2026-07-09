¿Karina Torres LE ROBÓ el lugar a Paolita Suárez en ‘La Casa de los Famosos México’?

“Karina ya estaba contemplada desde el otro año, entonces nos dimos un ‘piedra, papel o tijera’ para ver quién entraba”.

Luego de que se confirmara que Karina Torres es la segunda habitante de ‘La Casa de los Famosos’, sus seguidores y los de la emisión no dudaron en celebrarlo, aunque de manera inevitable Paolita Suárez, otra de ‘Las Perdidas’ fue tachada de “envidiosa” al decir que estuvo a punto de ser parte del reality, pero que jugó ‘piedra, papel o tijeras’ con su amiga y ella ganó.

Según Suárez, ambas habrían sido invitadas para esta nueva temporada, sin embargo, Karina le ganó la partida. Además, destapó que Torres fue contemplada para la tercera temporada -en la que Aldo de Nigris sellegó el triunfo- pero finalmente no participó.

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“La segunda que entra a ‘La Casa de los Famosos’ es Karina. Esta vez Karina y yo nos aventamos un ‘piedra, papel o tijera’ para ver quién iba a entrar este año. Karina ya estaba contemplada desde el otro año, entonces nos dimos un ‘piedra, papel o tijera’ para ver quién entraba”, dijo Paola durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube.

Al tiempo, Evelyn ‘La mamita’ Hernández reveló que también será parte del reality, aunque como panelista junto a Paolita Suárez por lo que no dudó en pedir el apoyo del público.

La youtuber puntualizó en que, pese a las críticas o ataques que pueda recibir Karina, están dispuestas a apoyarla y será de esa manera como medirán su lealtad.

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Paola Suárez cuenta que estaba entre ella y karina para entrar a la casa este año y jugaron un “piedra, papel o tijeras” para ver quién iba a entrar y ganó karina. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/PsDkx5Rqie — La Wendy HQ (@LaWendyGuevara) July 8, 2026