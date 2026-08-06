Germán Ortega TERMINA ESTAFADO al comprar una cocina, perdió más de 200 mil pesos y revela modus operandi

“El primer arquitecto anda feliz con mi dinero y el otro también”.

El comediante Germán Ortega resultó víctima de estafa luego de adquirir una cocina, así lo reveló ante la prensa. Este problema ocurrió hace varios meses y también resultaron afectadas 70 familias en Monterrey.

El integrante de ‘Los Mascabrothers’ detalló el modus operandi de los estafadores y también habló sobre las dificultades a las que se ha enfrentado para lograr avanzar en el proceso legal.

Ortega indicó que a principios de año le realizó un depósito al trabajador que le instalaría la cocina, sin embargo, nunca realizó el trabajo y alegó que estaba muy enfermo.

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“Me manda con su gente, me da el teléfono de otras personas, y resulta que no me contestan hasta como cuatro días después. Finalmente, me dice: ‘Germán, las quimios están muy severas”, compartió.

“Tras esa última llamada, la comunicación se rompió por completo, por lo que, desde entonces no ha recibido respuesta”, dijo en su momento.

Ahora, Ortega precisó que dos personas participaron en el fraude, aunque no reveló sus identidades por el curso de la demanda que emprendió.

“El primer arquitecto anda feliz con mi dinero y el otro también. Estoy haciendo las cosas como deben de hacerse. El universo y la ley harán lo que tengan que hacer, porque yo lo único que hago es trabajar y depositar confianza en gente que, lamentablemente, le gusta abusar de la confianza”, declaró el comediante.

Luego, manifestó que tras hacer la denuncia pública recibió decenas de mensajes de otros afectados.

“El primero que me hizo el fraude le hizo fraude a más de setenta familias en Monterrey. Cuando yo lo denuncié en Instagram, me llovieron los mensajes de: ‘A mí también me dijo esto, a mí me dijo lo otro’. Una señora me escribió: ‘Junté mis ahorros y pedí un préstamo para la cocina de mi vida y el señor se llevó todo mi dinero. Yo estoy pagando todavía lo del préstamo’”, narró Ortega.

‘El Mascabrother’ subrayó que el abuso de confianza es el eje del problema y lo calificó como uno de los delitos más graves.

“Cuando tú brindas confianza y abusan, el abuso de confianza es fatal”, sostuvo. Germán Ortega mencionó que, aunque el proceso legal avanza con lentitud, no piensa desistir.

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Y concluyó: “Ojalá no sigan haciendo lo que me hicieron a mí. El abuso de confianza es un mal en un ser humano”, dijo el comediante, quien enfatizó que su intención principal es recuperar su dinero y evitar que otros sean víctimas de la misma modalidad.