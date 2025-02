Marcus Ornellas compartió el angustiante intento de fraude que sufrió: ¡se salvó de milagro!

Los fraudes están a la orden del día, y lamentablemente ya ninguna persona está a salvo de los engaños, ya sea a través de tácticas físicas o virtuales. Precisamente esto fue lo que le pasó a Marcus Ornellas, quien recientemente se volvió blanco de delincuentes que tenían la intención de robar su información sensible aparentando ser una empresa de paquetería, pero no pudieron concretar su plan debido a la agilidad que demostró tener el actor para estas situaciones.

Marcus Ornellas expuso el fraude en el que estuvo a punto de caer a través de una llamada

En su cuenta de Instagram, Marcus Ornellas se dio a la tarea de contar lo que le pasó con un intento de estafa. De acuerdo con los dichos del actor de “El precio de amarte”, todo ocurrió cuando le hablaron fingiendo tener un paquete a su nombre, aunque inmediatamente se dio cuenta de que esto era un engaño y se libró de esta situación con solo mantenerse firme y no dudar de sus palabras con los malechores.

“Es la segunda vez que me pasa esto, o la tercera, ya no sé. Hace rato me llamó un chavo para decirme que tenía una entrega, un paquete de Amazon, y que necesitaba la clave que me habían mandado por WhatsApp”, inició la narración del brasileño, que admitió, desde ese momento comenzó a dudar acerca de la veracidad de lo que le estaban diciendo, aunque de todas maneras siguió escuchando.

Sin embargo, lo que llamó su atención y encendió las alarmas de que se trataba de una maniobra fraudulenta, fue la manera en que se dirigieron a él y así logró darle la vuelta a la situación. “Se me hizo raro, porque de entrada me dijo ‘Marcus Ornellas’, y sí, se me hizo raro que dijera así mi nombre, porque normalmente, cuando me hablan de paqueterías, sí dicen mi nombre completo. Entonces le pregunté: '¿qué necesitas?’ y me volvió a decir que la clave; ahí fue cuando le insistí en que confirmara al menos mi dirección”, apuntó la pareja sentimental de Ariadne Díaz.

Las sospechas de Marcus Ornellas lo ayudaron a salvarse de un fraude Instagram

Así se salvó Marcus Ornellas de que le robaran toda la información de su teléfono

Finalmente, Marcus Ornellas desenmascaró a los maleantes cuando los confrontó directamente sobre sus intenciones, lo que los habría puesto en una encrucijada y no les dejó más remedio que desistir de su misión. “Le dije: ‘no mi chavo, no es así, dime con quién estás y pásame la dirección’, entonces me colgó. Pero bueno, a lo que voy, es que esta era una estafa. Porque después voy a WhatsApp y sale un número extraño, o sea que sí me querían robar mi cuenta”, concluyó el artista, evidenciando que de haber estado distraído, pudo haber caído en esta trampa, sumándose a la lista de víctimas que han sido robadas en los últimos meses, entre las que está Cynthia Klitbo, que lamentablemente sí cedió a un engaño virtual.